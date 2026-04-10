خلال أيام .. حركة تنقلات لرؤساء الأحياء والمراكز لتحسين الأداء بالجيزة

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الجيزة عن صدور حركة تعديلات موسعة وشاملة خلال الأيام القليلة القادمة، تستهدف تغييرات في صفوف القيادات المحلية، بما في ذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم على مستوى المحافظة.

وتأتي هذه الحركة في إطار خطة المحافظة لتصعيد قيادات جديدة شابة تتمتع بالكفاءة والخبرة الميدانية، وضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي.

كما تهدف التعديلات إلى رفع مستوى الأداء التنفيذي، وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الجارية، خاصة في القطاعات الخدمية التي تتطلب تدخلات عاجلة وحلولاً غير تقليدية.

وأوضحت المصادر أن قرار إعادة الهيكلة جاء استناداً إلى نتائج الجولات الميدانية الواسعة التي قام بها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بكافة قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية؛ حيث وقف المحافظ على أبرز أوجه القصور في بعض الملفات، ورصد احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

وأشارت المصادر، أن معيار البقاء في المنصب هو “القدرة على الإنجاز والتحرك الميداني الفعال”، ومن المتوقع أن تشمل الحركة تقييما دقيقا لمعدلات التنفيذ في ملفات النظافة، والإشغالات، ومتابعة مشروعات البنية التحتية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالجودة والسرعة المطلوبتين.

وأكد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري خلال جولاته الميدانية، أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، ولن يسمح بأي تقصير في الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للشارع الجيزاوي.