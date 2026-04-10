محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية:

“يطيب لي بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجيًا الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة وأن تواصلوا أداء رسالتكم السامية متمثلين دائمًا في القيم النبيلة للتسامح والعطاء وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية”.



واختتم محافظ الجيزة برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق لتواصلوا رسالتكم في خدمة أبناء الوطن والعمل من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.