محافظ الجيزة يلتقي السفير الصيني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية.

وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ وجانغ ياتشيانغ الوزير المفوض.

وخلال اللقاء رحب محافظ الجيزة بتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين خاصة في القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة .



وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تناول بحث إمكانية توقيع اتفاقية صداقة وتعاون مع مدينة نانجين الصيني بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات ودعم فرص الاستثمار المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية.



وأكد الأنصاري علي تشكيل مجموعة عمل لدعم سبل التنسيق بين الجانبين والعمل على تذليل أي معوقات بما يسهم في دعم جهود التنمية .

وأضاف محافظ الجيزة أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات مؤكدًا حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.



ومن جانبه ثمّن السفير لياو ليتشيانج الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات واهتمام الشركات الصينية بالتوسع في الاستثمار داخل السوق المصري في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين البلدين.



كما أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر رغبة الشركات الصينية في زيادة استثماراتها والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة .