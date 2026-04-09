محافظ الجيزة يُهنئ الأقباط بعيد القيامة من الكنيسة الإنجيلية: «مصر ستظل آمنة رغم التحديات»|صور

زار الدكتور أحمد الأنصاري مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة، لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله الدكتور القس بشير أنور.

وأكد محافظ الجيزة، خلال زيارته، على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن جهوده أسهمت في تجنيب البلاد الصراعات التي تعاني منها العديد من الدول، داعيًا المولى عز وجل أن يديم المحبة والسلام في ربوع الوطن، وأن ينعم أبناؤه بمزيد من الرخاء.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن ما تشهده الدولة المصرية، ممثلة في عنصري الأمة، من ترابط وتحابٍ، يُعد الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة مختلف التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري دوام الأمن والرخاء.

وفي كلمته، بعث المحافظ بتحياته إلى القس أندريه زكي، معربًا عن سعادته بمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

ومن جانبه، أعرب القس بشير أنور عن سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، مشيدًا بحالة الود التي يشهدها المجتمع المصري خلال احتفالات العيد بين مختلف طوائفه، مؤكدًا أن مصر، بقيادتها الحكيمة، ستظل دائمًا آمنة رغم ما يشهده محيطها من صراعات، ومتمنيًا دوام المحبة والسلام على الوطن.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء محمد مجدي شميلة، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والعميد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.