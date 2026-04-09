محافظ الجيزة يعقد لقاء مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بأبو رواش | صور

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمصانع العاملة بالمنطقة ومتابعة أعمال تحسين البنية التحتية والوقوف على أية معوقات قد تواجه منظومة العمل.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أهمية المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش باعتبارها إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية بالمحافظة لما تضمه من أنشطة صناعية واستثمارية متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل .



وعقب اللقاء قام محافظ الجيزة بجولة ميدانية للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها داخل المنطقة الصناعية.



وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بشارع R27 بدايةً من الطريق التبادلي وحتى طريق المحولات، بطول 1 كم وعرض 50 م، وشارع R22 بدايةً من الطريق التبادلي وحتى شارع R1 بطول 2.63 كم وعرض 30 م، وشارع R4 بدايةً من شارع R22 وحتى الطريق الصحراوي بطول 2 كم وعرض 20 م، بالإضافة إلى طريق R1 بدايةً من شارع R22 وحتى الطريق الصحراوي بطول 2.7 كم وعرض 20 م.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها طرق المنطقة تأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير شبكة الطرق والنقل بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة المرافق والخدمات بما يخدم خطط التنمية المستهدفة للمنطقة .



كما تفقد المحافظ مشروع رفع الكفاءة والتطوير الجاري ببوستر مياه المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش مشيرًا إلى أن الأعمال تستهدف تحسين قدراته لاستيعاب محطة الآبار الجديدة، والتي ستسهم في مضاعفة طاقة المحطة من 10 آلاف م³ يوميًا إلى 20 ألف م³ يوميًا.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.