قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر
حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي
العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا
الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة
ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يعقد لقاء مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بأبو رواش | صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمصانع العاملة بالمنطقة ومتابعة أعمال تحسين البنية التحتية والوقوف على أية معوقات قد تواجه منظومة العمل.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أهمية المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش باعتبارها إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية بالمحافظة لما تضمه من أنشطة صناعية واستثمارية متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل . 


وعقب اللقاء قام محافظ الجيزة بجولة ميدانية للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها داخل المنطقة الصناعية.


وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بشارع R27 بدايةً من الطريق التبادلي وحتى طريق المحولات، بطول 1 كم وعرض 50 م، وشارع R22 بدايةً من الطريق التبادلي وحتى شارع R1 بطول 2.63 كم وعرض 30 م، وشارع R4 بدايةً من شارع R22 وحتى الطريق الصحراوي بطول 2 كم وعرض 20 م، بالإضافة إلى طريق R1 بدايةً من شارع R22 وحتى الطريق الصحراوي بطول 2.7 كم وعرض 20 م.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها طرق المنطقة تأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير شبكة الطرق والنقل بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة المرافق والخدمات بما يخدم خطط التنمية المستهدفة للمنطقة . 


كما تفقد المحافظ مشروع رفع الكفاءة والتطوير الجاري ببوستر مياه المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش مشيرًا إلى أن الأعمال تستهدف تحسين قدراته لاستيعاب محطة الآبار الجديدة، والتي ستسهم في مضاعفة طاقة المحطة من 10 آلاف م³ يوميًا إلى 20 ألف م³ يوميًا.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المنطقة الصناعية بأبو رواش

