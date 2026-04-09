الجيزة.. إنهاء تكليف مديرة مدرسة أثناء زيارة مفاجئة في بولاق الدكرور

أجرى سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية مفاجئة بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وذلك في إطار سياسة المحاسبة التي تنتهجها مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتأتي هذه الجولات الميدانية تنفيذاً لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وخلال الزيارة، قرر سعيد عطية إلغاء تكليف مديرة إحدى المدارس التابعة للإدارة، وذلك لثبوت تقصيرها في أداء مهامها الوظيفية وعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن هذا القرار يأتي كرسالة واضحة بأن المنظومة التعليمية لا مكان فيها للمقصرين، وأن جودة التعليم تبدأ من الالتزام الإداري.

وشملت الجولة زيارة مدرسة حمزة الثانوية بنات، ومدرسة نجيب محفوظ الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز.

وخلال الزيارة، تابع "عطية" سجلات حضور وانصراف الطلاب والمعلمين، وتفقد الفصول الدراسية للتأكد من كثافة الحضور وتفعيل التقييمات الصفية، مشيداً بالنماذج الملتزمة وموجهاً بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير اليوم الدراسي.

وأصدر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة خلال جولته حزمة من التوجيهات الملزمة لمديري الإدارات والمدارس، تمثلت في ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الجميع دون استثناء، ورصد الغياب اليومي بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المتجاوزين. وضمان تواجد المعلمين داخل الفصول والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري للمباني المدرسية، وتكثيف الإشراف اليومي، خاصة خلال فترة "الفسحة"، لضمان سلامة الطلاب، وتفعيل التقييمات الأسبوعية داخل الفصول بجدية وشفافية لضمان قياس مستوى الطلاب.