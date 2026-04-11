محافظ الجيزة يكلّف برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم .

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع الغذائية خاصة الأسماك المملحة واللحوم موجها مديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري بضرورة المرور الدوري من خلال اللجان المشتركة للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية فضلًا عن متابعة أرصدة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية.

كما شدد على تكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم مع تكثيف حملات النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والمتنزهات والشوارع المؤدية إليها.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة القطاعات بضرورة التأكد من الجاهزية التامة خلال فترة الأعياد من خلال اللجان المشكلة بكل قطاع للتعامل الفوري مع أي طارئ والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين عبر غرف العمليات الفرعية بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

كلف المحافظ الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، والمحددة الساعة الحادية عشرة مساءً (11:00 مساءً) ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى يوم 27 أبريل الجاري وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع تفعيل غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية على مدار الساعة وموافاة مركز السيطرة بكافة المستجدات أولًا بأول.