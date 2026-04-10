اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

محمد صبيح

نستعرض أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-4-2026 في مصر في الأسواق ومنافذ الدولة المخفضة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لحوم الضأن والماعز

  • لحم ضأن بلدي: 350 – 400 ج
  • لحم جملي: 300 – 350 ج
  • بلدي في العاصمة: 410 ج
  • قطعية السن: 420 ج
  • الفخذ وماعز: 500 ج

لحوم البقر (الكندوز)

  • كندوز كبير: 354 ج
  • كندوز بلدي: 384 ج
  • كندوز صغير: 396 ج

اللحوم بالعظم

  • بتلو: 400 ج
  • ضأن بالعظم: 388 ج

الكبدة

  • كبدة بلدية: 350 – 400 ج
  • كبدة ضأن: 320 ج

المصنعات

  • كفتة: 350 ج
  • سجق مخصوص: 375 ج
  • لحم مفروم بلدي: 410 – 430 ج (حسب نسبة الدسم)

اللحوم المستوردة

  • لحم برازيلي وبتلو مستورد: 250 ج
  • لحم مفروم مجمد: 240 ج
  • لحوم رأس ودهن: 200 ج
  • سجق مجمد: 170 ج
  • كبدة مجمدة: 160 ج

منافذ وزارة الزراعة

  • كندوز وضأن: 350 ج
  • لحوم بلدي طازجة: 280 ج
  • لحم مفروم: 230 ج
  • كبدة: 250 ج
  • سجق: 225 ج

منافذ وطنية

  • عرق فلتو وكبدة طازجة: 350 ج
  • بفتيك واستيك: 325 ج
  • وش الفخدة: 300 ج
  • موزة: 295 ج
  • لحم بقري: 280 ج
