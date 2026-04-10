أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

نستعرض أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-4-2026 في مصر في الأسواق ومنافذ الدولة المخفضة.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
لحوم الضأن والماعز
- لحم ضأن بلدي: 350 – 400 ج
- لحم جملي: 300 – 350 ج
- بلدي في العاصمة: 410 ج
- قطعية السن: 420 ج
- الفخذ وماعز: 500 ج
لحوم البقر (الكندوز)
- كندوز كبير: 354 ج
- كندوز بلدي: 384 ج
- كندوز صغير: 396 ج
اللحوم بالعظم
- بتلو: 400 ج
- ضأن بالعظم: 388 ج
الكبدة
- كبدة بلدية: 350 – 400 ج
- كبدة ضأن: 320 ج
المصنعات
- كفتة: 350 ج
- سجق مخصوص: 375 ج
- لحم مفروم بلدي: 410 – 430 ج (حسب نسبة الدسم)
اللحوم المستوردة
- لحم برازيلي وبتلو مستورد: 250 ج
- لحم مفروم مجمد: 240 ج
- لحوم رأس ودهن: 200 ج
- سجق مجمد: 170 ج
- كبدة مجمدة: 160 ج
منافذ وزارة الزراعة
- كندوز وضأن: 350 ج
- لحوم بلدي طازجة: 280 ج
- لحم مفروم: 230 ج
- كبدة: 250 ج
- سجق: 225 ج
منافذ وطنية
- عرق فلتو وكبدة طازجة: 350 ج
- بفتيك واستيك: 325 ج
- وش الفخدة: 300 ج
- موزة: 295 ج
- لحم بقري: 280 ج