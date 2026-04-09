قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
لقاء عربي أوروبي لبحث التصعيد في الأراضي العربية ووقف الحرب على إيران
إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي للسخرية من ترامب .. من ينتصر في حرب الميمز؟
26 مليار جنيه أرباحا.. صعود مؤشرات البورصة وتعطيل التداول الأحد والإثنين
اقتصاد

اللحوم في الأسواق اليوم.. البلدي يرتفع والمستورد يتحدى الأسعار

ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع محدود في بعض الأصناف، وسط طلب مستمر من المستهلكين، وذلك في ظل تفاوت الأسعار بين المحافظات والمنافذ التجارية.
وتعد أسعار اللحوم من المؤشرات المهمة على حركة الأسواق المحلية وتكاليف المعيشة، حيث تتأثر بعدة عوامل من بينها تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وتكاليف النقل والتوزيع، إضافة إلى مستويات الطلب في مختلف المناطق.
أسعار اللحوم البلدية اليوم
• كيلو لحم الضأن البلدي: نحو 425 جنيهًا.
• كيلو اللحوم الكندوز الكبير: بين 355 و388 جنيهًا.
• كيلو اللحوم الكندوز الصغير: حوالي 406 جنيهات.
• كيلو اللحوم الجملي: بين 350 و370 جنيهًا.
• كيلو لحم البتلو البلدي: حوالي 420 جنيهًا.
أسعار اللحوم المستوردة اليوم
• كيلو اللحوم البقري المستورد (برازيلي/أمريكي/أسترالي): بين 195 و235 جنيهًا.
• كيلو لحوم الضأن المستوردة: بين 210 و250 جنيهًا.
• كيلو اللحوم المجمدة (رومي/كندوز مجمد): بين 170 و220 جنيهًا.
أسعار اللحوم المفرومة ومنتجاتها
• كيلو اللحوم المفرومة البلدي: بين 330 و460 جنيهًا.
• كفتة حاتي: نحو 320 جنيهًا.
• سجق بلدي: نحو 320 جنيهًا.
• برجر لحوم: نحو 300 جنيه.
ولاحظ المستهلكون اختلاف الأسعار بين محافظة وأخرى ومن منفذ بيع لآخر، وذلك تبعًا لجودة اللحوم وسلسلة التوزيع، في حين يبدو أن الأسعار الحكومية الرسمية تقدم مستويات أقل نسبيًا من بعض الأسواق التجارية الخاصة.
وأكد تجار اللحوم أن حركة البيع مستقرة نسبيًا، مع توقعات بأن تتباين الأسعار في الأيام القادمة بناءً على حجم المعروض والطلب، خاصة مع قرب المناسبات التي تزيد من استهلاك اللحوم في الأسرة المصرية.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الجلطات

البطاطس المقلية

هتاكل بطاطس مقلية وهتخس.. اختراع طريقة جديدة في الطهي

البشرة

غير الكريم والسيروم.. مستحضرات تعيد جمال البشرة

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد