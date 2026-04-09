اللحوم في الأسواق اليوم.. البلدي يرتفع والمستورد يتحدى الأسعار

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع محدود في بعض الأصناف، وسط طلب مستمر من المستهلكين، وذلك في ظل تفاوت الأسعار بين المحافظات والمنافذ التجارية.

وتعد أسعار اللحوم من المؤشرات المهمة على حركة الأسواق المحلية وتكاليف المعيشة، حيث تتأثر بعدة عوامل من بينها تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وتكاليف النقل والتوزيع، إضافة إلى مستويات الطلب في مختلف المناطق.

أسعار اللحوم البلدية اليوم

• كيلو لحم الضأن البلدي: نحو 425 جنيهًا.

• كيلو اللحوم الكندوز الكبير: بين 355 و388 جنيهًا.

• كيلو اللحوم الكندوز الصغير: حوالي 406 جنيهات.

• كيلو اللحوم الجملي: بين 350 و370 جنيهًا.

• كيلو لحم البتلو البلدي: حوالي 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

• كيلو اللحوم البقري المستورد (برازيلي/أمريكي/أسترالي): بين 195 و235 جنيهًا.

• كيلو لحوم الضأن المستوردة: بين 210 و250 جنيهًا.

• كيلو اللحوم المجمدة (رومي/كندوز مجمد): بين 170 و220 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة ومنتجاتها

• كيلو اللحوم المفرومة البلدي: بين 330 و460 جنيهًا.

• كفتة حاتي: نحو 320 جنيهًا.

• سجق بلدي: نحو 320 جنيهًا.

• برجر لحوم: نحو 300 جنيه.

ولاحظ المستهلكون اختلاف الأسعار بين محافظة وأخرى ومن منفذ بيع لآخر، وذلك تبعًا لجودة اللحوم وسلسلة التوزيع، في حين يبدو أن الأسعار الحكومية الرسمية تقدم مستويات أقل نسبيًا من بعض الأسواق التجارية الخاصة.

وأكد تجار اللحوم أن حركة البيع مستقرة نسبيًا، مع توقعات بأن تتباين الأسعار في الأيام القادمة بناءً على حجم المعروض والطلب، خاصة مع قرب المناسبات التي تزيد من استهلاك اللحوم في الأسرة المصرية.