ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنوف

تمكن اليوم وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية من ضبط ما يقرب من ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنوف.

جاء ذلك خلال الحملة المشتركة التي تم تنفيذها بمشاركة مديرية الطب البيطري بالمنوفيه وإدارتي التموين والطب البيطري بمنوف.

بحضور كل من الدكتور طه محمد رزق مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري والدكتور محمد الخطيب مدير اداره الطب البيطري بمنوف والدكتور اسامه ابو سويه رئيس قسم المجازر بالإدارة و محمد شقره والدكتوره اكرام الملاح مفتشي الرقابة التموينية بادارة تموين منوف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية وضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة.