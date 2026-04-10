بعمر يوم.. العثور على رضيع أمام مسجد في المنوفية

تكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي رضيع ملقي أمام مسجد بمركز الباجور عثر عليه أحد الأهالي.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الباجور بالعثور علي طفل رضيع ملقي أمام أحد المساجد بالمدينة.

بالانتقال تبين أن الطفل ذكر عمر يوم واحد عثر عليه أحد الأهالي ملقي أمام مسجد بالباجور.

فيما تم نقل الطفل إلي مستشفي الباجور ووضعه في الحضانة لبيان حالته الصحية.

وتكثف قوات الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة وفحص كاميرات المراقبة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.