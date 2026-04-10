المنوفية.. ضبط 3 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك بشبين الكوم

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في شن الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تزامناً مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم حفاظاً علي أمن وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه بالتنسيق التام مع اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية ، تم ضبط 3 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل إحدي الثلاجات بنطاق العزبة الغربية بشبين الكوم ، وذلك خلال حملة تفتيشية مسائية مكبرة بالتعاون التام مع حي غرب شبين الكوم ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين ، وتم التحفظ علي المضبوطات وعرضها علي النيابة العام لإعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، بشن حملات مفاجئة إستهدفت المرور علي المنشآت الغذائية والمحلات التجارية والمخابز البلدية ، أسفرت عن تحرير 249 محضر مخالفات مخابز وأسواق بنطاق المحافظة ، وضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء بالشهداء ، ونصف طن أسماك مملحة مجهولة المصدر بمنوف ، وأكثر من نصف طن دواجن مجمدة فاسدة بالباجور.

وأكد محافظ المنوفية علي متابعته الدورية لنتائج الحملات التفتيشية ، مشدداً علي مواصلة الضربات الاستباقية وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم