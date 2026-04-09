اغتصاب طفلتين وحملهما سفاحا من عمهما بالمنوفية.. هذه عقوبة المتهم

تمكنت قوات أمن المنوفية من القبض علي نقاش تعدى على بنات شقيقه “شقيقتين” لم تبلغا السن القانونية مما أدى إلى حملهما.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بقيام عامل بالتعدي علي بنات شقيقه جنسيا مما أدي إلي حملهما.

والانتقال تبين اعتداء العم على بنات شقيقه البالغات من العمر 14 عاما و11 عاما مما أدى إلى حملهما.

وأكدت الأسرة أنهم اكتشفوا حمل البنتين واحدة تلو الأخرى وقاموا بإبلاغ الشرطة.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".