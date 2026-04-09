نفوق 2 رأس ماشية .. حريق بمنزل قديم وحظيرة في المنوفية | صور

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق بمنزل قديم ملحق به حظيرة ماشية بقرية الماي في شبين الكوم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في قرية الماي بمدينة شبين الكوم.

بانتقال قوات الحماية المدنية والإطفاء تم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق نشب في منزل قديم ملحق به حظيرة ماشية.

وتبين أن الحريق التهم مكونات الحظيرة وتبين نفوق 2 رأس ماشية وماعز وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.