بعد واقعة المنوفية.. السجن المشدد عقوبة الإجهاض في القانون

أثارت واقعة تعدي شاب علي بنات شقيقه القصر جنسيا ، في قرية بخاتي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبات بضرورة إنهاء الحمل باعتباره أحد تداعيات الجريمة.

قانون العقوبات جرم الإجهاض بكافه صوره وأشكاله، يأتي ذلك في ظل تأكيد المشرّع على حماية الحق في الحياة، وفرض قيود صارمة على أي تدخل يؤدي إلى إنهاء الحمل دون سند قانوني، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

في هذا الصدد، نصت المادة 260 من القانون على أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.



كما يعاقب بالحبس كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا،



و المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.



و إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

تجدر الاشارة إلى أن شهدت قرية بخاتي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية واقعة مؤسفة بعد تعدي شاب علي بنات شقيقه القصر جنسيا معاشرتهم معاشرة الأزواج مما أدى حملهن سفاحا.

البداية كانت في شهر رمضان الماضي عندما شعرت ابنة شقيق المتهم صاحبة ال 14 عاما بإعياء ووجع في البطن واصطحبتها الأم إلى المستشفى لتكتشف الأم حمل طفلتها في الشهر الخامس.

أصيبت الأم بصدمة كبيرة لتكتشف من ابنتها أن الجاني هو العم صاحب ال 27 عاما واستغل تواجدهم في بيت العائلة واعتاد التعدي علي الفتاة تحت تهديد السلاح وتهديدها بالقتل في حالة إبلاغ أسرتها.

ولم يتعد أيام حتي اكتشفت الأم بتعب نجلتها الصغيرة صاحبة ال 11 عاما وتصطحبها إلى الطبيب لتكتشف الأم حمل طفلتها في الشهر السابع.

واعترف المتهم تفصيليا بالاعتداء على بنات شقيقه داخل بيت العائلة وسط صدمة وحزن الجميع.