إزالات فورية للتعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية ومواجهة كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية والبناء المخالف والتعدي على ممتلكات الدولة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية بنطاق المحافظة تحقيقاً للصالح العام.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بتنفيذ إزالة فورية لمتغير مكاني علي مساحة 45 م2 بقرية النعناية ، وإزالة أخري لحالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة 60 م2 بقرية سبك الأحد، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إزالة لمتغير مكاني عبارة عن حوائط مخالفة بالدور الأول علوي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الشهداء ، تمت الإزالة الفورية لمتغير مكاني عبارة عن أعمدة خرسانية بالدور الثالث علوي علي مساحة 80 م2 بقرية دناصور ، وإزالة أخري لمتغير مكاني عبارة عن أعمدة مخالفة بناحية كفر حجازي ، كما تم إزالة أعمال بناء مخالف بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بناحية قرية كفر الجمالة علي مساحة 49 م2 ، وتم إتخاذ اللازم وعدم تمكين المتعدين من إستكمال مخالفتهم.

وأكد محافظ المنوفية أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه والمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد والتعامل بحزم وبقوة مع أية مخالفات جديدة وإجراءات رادعة للمتعدين.