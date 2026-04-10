شرخ بعظام الجمجمة .. ضبط شخص صطدم آخرا بإسكوتر كهربائي في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد دراجة كهربائية "إسكوتر" بالإصطدام بنجله وتعدى آخرين عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة الباجور بالمنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجل الشاكى طالب “مصاب بشرخ بعظام الجمجمة” مقيم بدائرة المركز، وبسؤال المصاب ووالده إتهما طالب مقيم بذات الدائرة بالإصطدام به حال إستقلاله دراجة كهربائية وإحداث إصابته، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، ولم يتم توجيه أية إتهامات لآخرين، كما لم يوثق مقطع الفيديو ذلك، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.