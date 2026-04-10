الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على عنصر جنائي بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على رجل مُسن بالقاهرة.



وبالفحص تبين قيام (عامل بمحل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، بالتعدى على (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وذلك لشروع الثانى فى سرقة المحل الخاص بعمل الأول فقام بالإمساك به والتعدى عليه بالضرب ، ولم يتقدم ببلاغ ضده لعدم تمكنه من السرقة ولكبر سنه.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات سابقة حول الجيرة بين الأول و(مالكة كاميرا المراقبة وكريمتها "ناشرة مقطع الفيديو" – مقيمتين بدائرة القسم) قامتا على إثرها بإستغلال مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى ، والإدعاء بممارسة الأول أعمال البلطجة وإستعراض القوة .. أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدتا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.