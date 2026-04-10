الداخلية تكشف حقيقة إحداث عدد من الصبية تلفيات بممتلكات المواطنين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام عدد من الصبية بالتعدى على ممتلكات المواطنين وإحداث تلفيات بها بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام عدد من الأطفال باللهو بشرفة إحدى العقارات وبإستدعاء مالكة الشقة المعنية بالواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق)

وبسؤالها أفادت بأن نجلها (طالب - مقيم بدائرة القسم) كان يلهو مع أحد أصدقائه (طالب – مقيم بدائرة القسم) بالشرفة الخاصة بشقتها وإنهم قاموا بإزالة زينة شهر رمضان المبارك نظراً لانتهاء الشهر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





