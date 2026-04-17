الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرابط والخطوات .. تفاصيل خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة عبر موقع النيابة العامة

خدمة تتبع الهواتف المفقودة
خالد يوسف

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة، والتي تعد من الخدمات الإلكترونية المميزة التي تساعد المواطنين في متابعة كافة الإجراءات الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار النيابة العامة، لذا يزداد البحث من قبل المواطنين عن تفاصيل خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة.

خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

أتاحت النيابة العامة خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة للمواطنين، والتي تساعدهم في التعرف على التحديثات الخاصة بالإجراءات الإلكترونية بعد تقديم بلاغ بقسم الشرطة، حيث يتم الدخول على موقع النيابة العامة من هـــــنا، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر النيابة العامة، وهو ما يوفر على الأفراد الوقت والجهد.

وتأتي خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة في إطار جهود النيابة العامة نحو تحويل الخدمات الى إلكترونية مع تيسير الإجراءات، مما يساهم في سرعة الإجراءات وتعزيز حماية القانون.

أهمية خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

أوضحت النيابة العامة أهمية خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة، حيث يتم تقديم طلب التتبع عبر الموقع الرسمي لمساعدة الأفراد في متابعة كافة الإجراءات الإلكترونية دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابة العامة.

كما تساعد خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة النيابة العامة في اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية اللازمة حال التعرف على موقع جهاز الهاتف المحمول ومستخدميه، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رقمة الخدمات القضائية مما يساعد في تسهيل الإجراءات.

رابط خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

يقوم المواطنون بالدخول على رابط خدمة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــا، للاستفادة من الخدمة المتاحة، حيث يقوم الأفراد بالدخول على رابط الخدمة عقب تقديم بلاغ بقسم الشرطة المختص من خلال إدخال بيانات الهاتف المحمول المفقود والرقم التعريفي ME.


طريقة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

تتم طريقة تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة من خلال العديد من الخطوات التي يقوم بها الفرد عبر موقع النيابة العامة، والتي تتم في غضون دقائق معدودة، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمواطنين من أجل تتبع هواتفهم المحمول أو المسروقة، حيث يتم الاستفادة من تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة ( رابط تتبع الهواتف المفقودة والمسروقة).
- التوجه إلى الصفحة الرئيسية، والنقر على أيقونة تتبع الهواتف المحمولة.


- يطلب منك تسجيل حساب على منصة مصر الرقمية.
- بعد إتمام عملية تسجيل الدخول تظهر البيانات الخاصة بالهاتف المحمول المفقود أو المسروق.

