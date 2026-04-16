تُظهر تصميمًا مألوفًا مع شاشة خلفية.. أول صورة مسربة لهاتف Xiaomi 18 Pro

ظهرت وفقا للتسريبات مجموعة جديدة من الصور، يُقال إنها تُظهر هاتف Xiaomi 18 Pro القادم، وعلى الرغم من أن الهاتف لا يزال على بعد أشهر من الإطلاق يبدو أن الهاتف يحتفظ بلوحة الكاميرا العريضة في الخلف مع إعداد كاميرا ثلاثية وشاشة خلفية ثانوية . وتظهر الصورة الحالية للتصميم الداخلي للهاتف، وليس شكله النهائي.

ميزات هاتف Xiaomi 18 Pro

قد يكون أبرز ما يميز هذا الهاتف هو زر تقنية الذكاء الاصطناعي الجديد الموجود على جانبه ووفقًا للتسريبات، صُمم هذا الزر للوصول السريع إلى الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع دعم التفعيل بضغطة واحدة في سياقات مختلفة ومن المتوقع أيضًا أن يتكامل مع منظومة شاومي المتكاملة، بما في ذلك أنظمة التحكم بالمنزل الذكي وحتى السيارات الكهربائية المتوافقة.

لا يُعدّ هذا التوجه نحو النظام البيئي جديدًا على شركة شاومي، لكنّ وجود اختصار مخصص للأجهزة قد يُسهّل هذه الاتصالات ويجعلها أكثر فورية ويشير التقرير إلى أن الزر سيكون قابلاً للتخصيص، ما يسمح للمستخدمين بتعيين إجراءات مختلفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتهم.

أما عن أبرز المواصفات فمن المتوقع أن يدعم الهاتف الشاشة الخلفية ببعض الميزات مثل الترجمة أثناء المحادثات، ووضع التلقين للفيديو ومن المتوقع أن يحوّل هاتف Xiaomi 18 Pro الشاشة الخلفية إلى واجهة مستقلة أكثر، بدلاً من كونها مجرد امتداد للشاشة الرئيسية.

تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة صغيرة نسبياً بدقة 1.5K

أما من الداخل، فمن المتوقع أن يُطرح هاتف Xiaomi 18 Pro مزوداً بشريحة كوالكوم الرائدة من الجيل التالي، والتي يُرجح أن تكون Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ، المصنعة بتقنية 2 نانومتر من قبل شبكة TSMC.