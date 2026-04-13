بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة
بهجة الربيع تنعش سياحة جنوب سيناء.. إقبال كثيف على المنتجعات والشواطئ في شم النسيم
اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل
الذهب يتراجع في مصر وعيار 21 يفقد 30 جنيها تحت ضغط الدولار والتضخم
تعرف على غيابات الأهلي أمام بيراميدز
الرعاية الصحية تواصل التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع
بيانات شحن: ناقلتان تغادران الخليج عبر مضيق هرمز قبل الحصار الأمريكي
لو تليفونك ضاع اتبع هذه الخطوات.. تفاصيل تتبع الهواتف المسروقة
خلف الأبواب المغلقة.. كيف تحولت طاولات السلام في إسلام آباد إلى بوارج حرب في هرمز؟
تعطل مرور ناقلات صينية للمضيق.. أزمة كبيرة تتصاعد بسبب ترامب
تأمين شم النسيم .. دوريات للانشات الإنقاذ النهري وانتشار الشرطة النسائية لمنع التحرش
الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات تحت عنوان "مواجهة مخططات إسقاط الدول"
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي.

وأوضحت المستشارة هايدي الفضالي قاضية مصرية بارزة سابقة، أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع بلاغات سرقة الهواتف، حيث أصبح بإمكان المواطن تقديم المحضر بالطرق التقليدية، ثم متابعة كافة إجراءات القضية إلكترونيًا دون الحاجة للتردد المستمر على مقار النيابة.

وأضافت “هايدي” خلال لقاء لها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”،  أن الخدمة الجديدة تُمكّن جهات التحقيق من تتبع الهاتف باستخدام الرقم التعريفي الخاص به (IMEI)، بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بعد أن كان هذا الإجراء في السابق يتطلب موافقات وإجراءات معقدة، مؤكدة أن التتبع أصبح الآن إجراءً قانونيًا مُلزمًا وليس مجرد سلطة تقديرية.

وأشارت المستشارة، إلى أن النظام الجديد يساهم في تحقيق “العدالة الناجزة” وتقليل التكدس داخل المؤسسات القضائية، إلى جانب دوره في ردع جرائم سرقة الهواتف، حيث يدرك الجاني أن عملية التتبع أصبحت أكثر سرعة ودقة.

وأكدت الفضالي أهمية دور المواطن في حماية بياناته، من خلال الاحتفاظ بالرقم التعريفي للهاتف، وتأمين الجهاز بكلمات مرور قوية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، لافتة إلى أن سرقة الهاتف لا تقتصر على الجهاز فقط، بل تمتد إلى سرقة البيانات والمعلومات الشخصية.

كما أوضحت هايدي، أن العقوبات القانونية تختلف بحسب ملابسات الواقعة، حيث تُعد سرقة الهاتف في صورتها البسيطة جنحة، قد تصل عقوبتها إلى الحبس، بينما تتحول إلى جناية مشددة إذا اقترنت بظروف مثل الإكراه أو استخدام السلاح أو ارتكاب جرائم أخرى.

واختتمت بالتأكيد، أن المنظومة الجديدة تعكس تطورًا مهمًا في أداء العدالة، وتدعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، مع ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات القانونية لضمان استرداد حقوقهم بشكل آمن ومنظم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب عن قرار الرئيس بشأن قانون الأسرة : استجابة لمعاناة ملايين الأمهات والآباء

التأمين الصحي الشامل

7 ملايين خدمة طبية بأسوان منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل

خلال الزيارة

للمرة الثانية خلال 10 أيام.. خطوات سريعة للبدء في إنشاء محطة رياح بجبل الجلالة

بالصور

ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بورش
بورش
بورش

ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

قبل ما تشتري الرنجة.. سر يخفيه التجار يسبب خطورة

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد