مصر تفتح أسواق أفريقيا أمام الصناعات الطبية .. وخطة لتعزيز الأمن الصحي
إعلامي: 3 أندية أوروبية عالمية ترغب في ضم حسام عبد المجيد
شوبير : حسين الشحات حارب للحصول على الإنذار الثالث
الرنجة المصرية تنافس عالميًا.. من بورسعيد إلى أسواق أوروبا وأمريكا
حملات رقابية تشمل 7 محافظات لضمان سلامة الغذاء
ضبط شخصين بأسيوط بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واقعة مأساوية تهز الإسكندرية.. سقوط سيدة من الطابق الـ13 والتحقيقات تكشف التفاصيل
شوبير: قبول الطعن خطوة أولى في طريق إنقاذ رمضان صبحي
12 سوقًا خاسرًا مقابل سوقين فقط رابحين في مارس.. تقرير
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة
صديقي استشهد بالواحات.. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس مشاركته بمسلسل رأس الأفعى
شوبير: حضور مشروط لـ سيد عبد الحفيظ في جلسة الفار
11 خطوة تفصلك عن تليفونك المسروق.. وكيفية متابعة المحضر من البيت

تزايد اهتمام ملايين المواطنين بتفاصيل خدمة إلكترونية جديدة لإعادة الهواتف المسروقة، في الوقت الراهن، وذلك بعدما أطلقت النيابة العامة رسميًا، هذه الخدمة الرقمية عبر بوابتها، مما يتيح متابعة المحاضر المحررة من أي مكان تتواجد فيه، دون الحاجة إلى الذهاب للأقسام أو المراكز المخصصة لمثل هذه القضايا، وبالتالي يوفر على المتضررين من سرقة هواتفهم، الوقت والمجهود لمعرفة آخر تطورات القضية؛ لذلك يتم البحث عن خطوات تسجيل الدخول وكيفية الاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة.

طريقة متابعة محاضر الهواتف المسروقة من المنزل

أوضحت النيابة العامة، طريقة متابعة محاضر الهواتف المسروقة من المنزل، وذلك من خلال رابط موقعها الإلكتروني الرسمي، بالتزامن مع خطة التحول الرقمي، التي باتت تتبعها جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، لتسهيل تقديم كافة الخدمات للمواطنين، بأي مكان على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية؛ ليتم الاستعلام وتتبع المحضر بواسطة اللينك والخطوات الموضحة في هذه النقاط.

- الدخول على رابط موقع النيابة العامة الرسمي من هنــــــا.

- النقر على إيقونة تتبع الهواتف المفقودة الظاهرة أمامك على الموقع.

- الدخول باستخدام حسابك المسجل على منصة مصر الرقمية.

- تظهر لك تفاصيل المحضر لإعادة الهواتف المسروقة بآخر التحديثات الخاصة به.

خطوات عمل محضر لإعادة الهواتف المسروقة 

إليك بالتفصيل الخطوات الكاملة لإعادة الهواتف المسروقة أو المفقودة منك.

- التوجه إلى أقرب مقر لمباحث التليفونات.

- إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- إحضار علبة التليفون المسروق الأصلية وصورة للسيريال نمبر.

- إحضار أرقام الشرائح التي كان بداخل الهاتف قبل سرقته.

- بدء إجراءات تحرير محضر سرقة التليفون وملء البيانات.

- يتم الاحتفاظ برقم المحضر لمتابعة البلاغ من خلاله.

- تتابع مباحث التليفون إجراء التحريات.

- يتم تعقب الهاتف فور فتحه من خلال وصول إشارة لإدارة مباحث التليفونات المسروقة.

- يتم تقنين الإجراءات وضبط الجناة.

- الاتصال بالمجني عليه لإبلاغه بالعثور على الهاتف.

- بعد إنهاء الإجراءات يتم تسليم الهاتف لصاحبه.

نصائح لحماية بياناتك حال فقدان الهاتف 

ـ تفعيل خاصية تحديد موقع الهاتف الذكي مسبقًا.

ـ الاحتفاظ بنسخة احتياطية للبيانات على السحابة الرقمية.

ـ التواصل السريع مع الشرطة والنيابة العامة عند وقوع الحادث.

ـ استخدام كلمات مرور قوية لحماية المعلومات الشخصية.

تليفونك المسروق متابعة المحضر من البيت إعادة الهواتف المسروقة النيابة العامة التحول الرقمي

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

سعر الدولار

أقل سعر دولار في مصر اليوم الأحد 12-4-2026

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

أرشيفية

أنهت حياتها في لحظة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل خفية بواقعة بسنت سيدة سموحة

الكانتلوب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

تلوين البيض

ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

بالصور

الناسور الشرجى.. انتبه من هذه الاعراض

الناسور الشرجى..انتبه من هذه الاعراض
الناسور الشرجى..انتبه من هذه الاعراض
الناسور الشرجى..انتبه من هذه الاعراض

القلاع الفموى ..الأعراض و الوقاية

القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية
القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية
القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد