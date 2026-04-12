11 خطوة تفصلك عن تليفونك المسروق.. وكيفية متابعة المحضر من البيت

تزايد اهتمام ملايين المواطنين بتفاصيل خدمة إلكترونية جديدة لإعادة الهواتف المسروقة، في الوقت الراهن، وذلك بعدما أطلقت النيابة العامة رسميًا، هذه الخدمة الرقمية عبر بوابتها، مما يتيح متابعة المحاضر المحررة من أي مكان تتواجد فيه، دون الحاجة إلى الذهاب للأقسام أو المراكز المخصصة لمثل هذه القضايا، وبالتالي يوفر على المتضررين من سرقة هواتفهم، الوقت والمجهود لمعرفة آخر تطورات القضية؛ لذلك يتم البحث عن خطوات تسجيل الدخول وكيفية الاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة.

طريقة متابعة محاضر الهواتف المسروقة من المنزل

أوضحت النيابة العامة، طريقة متابعة محاضر الهواتف المسروقة من المنزل، وذلك من خلال رابط موقعها الإلكتروني الرسمي، بالتزامن مع خطة التحول الرقمي، التي باتت تتبعها جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، لتسهيل تقديم كافة الخدمات للمواطنين، بأي مكان على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية؛ ليتم الاستعلام وتتبع المحضر بواسطة اللينك والخطوات الموضحة في هذه النقاط.

- الدخول على رابط موقع النيابة العامة الرسمي من هنــــــا.

- النقر على إيقونة تتبع الهواتف المفقودة الظاهرة أمامك على الموقع.

- الدخول باستخدام حسابك المسجل على منصة مصر الرقمية.

- تظهر لك تفاصيل المحضر لإعادة الهواتف المسروقة بآخر التحديثات الخاصة به.

خطوات عمل محضر لإعادة الهواتف المسروقة

إليك بالتفصيل الخطوات الكاملة لإعادة الهواتف المسروقة أو المفقودة منك.

- التوجه إلى أقرب مقر لمباحث التليفونات.

- إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- إحضار علبة التليفون المسروق الأصلية وصورة للسيريال نمبر.

- إحضار أرقام الشرائح التي كان بداخل الهاتف قبل سرقته.

- بدء إجراءات تحرير محضر سرقة التليفون وملء البيانات.

- يتم الاحتفاظ برقم المحضر لمتابعة البلاغ من خلاله.

- تتابع مباحث التليفون إجراء التحريات.

- يتم تعقب الهاتف فور فتحه من خلال وصول إشارة لإدارة مباحث التليفونات المسروقة.

- يتم تقنين الإجراءات وضبط الجناة.

- الاتصال بالمجني عليه لإبلاغه بالعثور على الهاتف.

- بعد إنهاء الإجراءات يتم تسليم الهاتف لصاحبه.

نصائح لحماية بياناتك حال فقدان الهاتف

ـ تفعيل خاصية تحديد موقع الهاتف الذكي مسبقًا.

ـ الاحتفاظ بنسخة احتياطية للبيانات على السحابة الرقمية.

ـ التواصل السريع مع الشرطة والنيابة العامة عند وقوع الحادث.

ـ استخدام كلمات مرور قوية لحماية المعلومات الشخصية.