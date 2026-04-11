الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

تليفونك المسروق هيرجع.. كيف تستخدم خدمة النيابة العامة الجديدة لرصد هاتفك؟

النيابة العامة
عبد العزيز جمال

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين، أعلنت النيابة العامة إطلاق خدمة إلكترونية حديثة عبر بوابتها الرسمية، تتيح تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، دون الحاجة إلى التردد المستمر على مقار النيابة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود تطوير منظومة العدالة الرقمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية وتعزيز حماية حقوق المواطنين.

خدمة جديدة لتتبع الهاتف المسروق إلكترونيًا

تُمكن الخدمة الجديدة المواطنين من تتبع هواتفهم بعد اتخاذ الخطوة الأساسية، وهي تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة المختص يتضمن كافة بيانات الهاتف، وعلى رأسها الرقم التعريفي الدولي للجهاز (IMEI).

وبعد ذلك، يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة عبر:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
  • تقديم طلب تتبع الهاتف إلكترونيًا.
  • متابعة حالة الطلب والإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى النيابة.
  • انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية حال تحديد موقع الهاتف أو المستخدم الحالي له.

وتمنح هذه الآلية الجديدة مرونة كبيرة للمواطنين، خاصة في ظل تقليل التكدس داخل الجهات القضائية وتوفير الوقت والجهد.

كيف تحرر محضر سرقة هاتف في مصر؟

رغم إطلاق الخدمة الإلكترونية، يظل تحرير محضر رسمي الخطوة الأولى والأساسية لاستعادة الهاتف، حيث يجب التوجه فورًا إلى قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة.

وينصح باصطحاب:

  • علبة الهاتف الأصلية لإثبات رقم IMEI
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • ويتم تحرير محضر "سرقة" أو "فقد"، ويُفضل في بعض الحالات تسجيله كـ"فقد" إذا لم تُعرف هوية السارق، لتسريع الإجراءات.

خطوات استعادة الهاتف المسروق

تمر عملية استعادة الهاتف بعدة مراحل قانونية، تبدأ من تحرير المحضر وتنتهي بضبط المتهم، وتشمل:

  • تحرير محضر يتضمن بيانات الهاتف (الرقم التسلسلي، النوع، الماركة).
  • قيد المحضر ضد مجهول في حال عدم معرفة السارق.
  • عرض المحضر على النيابة العامة.
  • إرسال طلب استعلام لشركات المحمول.
  • تحديد بيانات مستخدم الهاتف في حال تشغيله بشريحة جديدة.
  • إصدار قرار بضبط وإحضار المتهم.
  • تحرير جنحة سرقة أو حيازة مسروقات.
  • تحديد جلسة لنظر القضية.
  • تقديم طلب لاسترداد الهاتف بعد ضبطه.

دور شركات المحمول في تتبع الهاتف

تلعب شركات الاتصالات دورًا محوريًا في عملية تتبع الهواتف، حيث تقوم بتحديد بيانات الشخص الذي يستخدم الجهاز المسروق بمجرد إدخال شريحة جديدة فيه، بما يشمل:

  • الاسم
  • رقم البطاقة
  • العنوان
  • وهو ما يُسهل مهمة جهات التحقيق في الوصول إلى الجاني بسرعة.

عقوبات مشددة تنتظر سارقي الهواتف

حدد القانون عقوبات رادعة لجرائم سرقة الهواتف المحمولة، تختلف حسب ظروف الواقعة، وجاءت كالتالي:

  • السرقة العادية: الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى سنتين.
  • السرقة بظروف مشددة: الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
  • السرقة بالإكراه: السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
  • الشروع في السرقة: الحبس لمدة تصل إلى نصف الحد الأقصى للعقوبة.

كما يجوز تشديد العقوبة في حالة تكرار الجريمة، مع فرض مراقبة شرطية على المتهم.

هاتف أوبو

نقلة نوعية في الخدمات القضائية

تمثل هذه الخدمة الإلكترونية خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات القضائية، حيث تسهم في تقليل الوقت اللازم لاتخاذ الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل داخل النيابة.

كما تعكس توجه الدولة نحو استخدام التكنولوجيا في دعم منظومة العدالة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

ماذا تعني هذه الخدمة للمواطنين؟

توفر الخدمة الجديدة أداة فعالة وسريعة للمواطنين لاستعادة هواتفهم، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية في الحياة اليومية، سواء في العمل أو التواصل أو المعاملات المالية.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

إطلاق فعاليات اليوم العربي للشمول المالي بـ شبابية الإسماعيلية

الأعمال

قومي المرأة الإسماعيلية يعقد دورات تدريبية لتعلم الخياطة والباترون بالقنطرة

جثة

داخل عشة .. التفاصيل الكاملة للعثور على جــثة شاب مشنـ.ـوقا في قليوب

بالصور

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

سيارات 2026
سيارات 2026
سيارات 2026

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

نظام غذائي لمرضى السكر.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد