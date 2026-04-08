تابع تليفونك المسروق.. خدمة جديدة من النيابة العامة عبر هذا الرابط

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الرسمي على شبكةالإنترنت، تهدف إلى تمكين المواطنين من تتبع هواتفهم المسروقة.

وأوضحت النيابة أن الخدمة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول ومتابعة المحاضر المسجلةفي أقسام الشرطة، لتسهيل معرفة مستجدات التحقيقات والإجراءات المتخذة تجاه الهواتف المسروقة بما يعزز حماية ممتلكاتهم ويسهّل التواصل مع الجهات المختصة.

خطوات تتبع محضر سرقة الهاتف

قم بالدخول على موقع النيابة العامة

اضغط على كلمة تتبع الهواتف المفقودة

قم بتسجيل الدخول من باستخدام حسابك على منصة مصر الرقمية

بعدها سيظهر لك تفاصيل محضر سرقة هاتفك وتتبع التفاصيل .

محضر سرقة تليفون

لتحرير محضر سرقة هاتف محمول في مصر واستعادته، توجه فوراً لأقرب قسم شرطة وقعت في دائرته السرقة، واصطحب علبة الهاتف الأصلية (لإثبات الـ IMEI) وصورة بطاقتك الشخصية.

سيتم تحرير محضر "سرقة" أو "فقد" (يفضل "فقد" إذا لم تعرف السارق لسرعة مباحث التليفونات) ويُقيد برقم، ثم يُعرض على النيابة لطلب استعلام من شركات المحمول.

خطوات تحرير محضر سرقة هاتف

1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".

2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.

3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.

4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.

5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أى شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.

6- يرسل المحامى العام الاستعلام للنيابة الجزئية.

7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط واحضار السارق.

8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.

9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم.

10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك الهاتف.