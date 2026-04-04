النيابة العامة تنظم برنامجا لتبادل الخبرات مع نظيرتها الألمانية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

النيابة العامة تنظم برنامجًا لتبادل الخبرات مع أعضاء النيابة العامة الألمانية
النيابة العامة تنظم برنامجًا لتبادل الخبرات مع أعضاء النيابة العامة الألمانية
كتب محمد عبدالله :

نظمت إدارة التفتيش القضائي لأعضاء النيابة العامة برنامجًا لتبادل الخبرات مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة الألمانية، بتمويل كامل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإيفاد المتميزين من أعضاء النيابة العامة إلى الخارج، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، 

ومثل البرنامج فرصة مهمة للاطلاع على التجربة الألمانية في العمل القضائي والنيابي، من خلال لقاءات وجلسات متخصصة تناولت بنية النظام القضائي الألماني، ومستويات التقاضي المختلفة، وأوجه التنظيم المؤسسي، وتوزيع الاختصاصات. كما شمل لقاءً مع رئيس محكمة هامبورج، جرى خلاله استعراض ملامح العمل القضائي وآليات إدارته، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات العملية المرتبطة بتطوير العدالة الجنائية.

واهتم البرنامج بالقضايا المستحدثة التي تفرضها التطورات التقنية، وفي مقدمتها تقييم الأدلة في الجرائم المرتبطة بتقنيات التزييف العميق، من خلال عرض الوسائل الفنية والقانونية لفحص المقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية، والتحقق من سلامتها، ومدى إمكان التعويل عليها في الإثبات الجنائي.

كما أتاح البرنامج الاطلاع على خبرات النيابة المختصة في بعض الجرائم ذات الطبيعة الحساسة، وفي مقدمتها جرائم الملاحقة والعنف الأسري؛ حيث جرى عرض طبيعة العمل داخل الأقسام المختصة، ودورها الذي لا يقتصر على التحقيق فحسب، بل يمتد إلى الوقاية والتدخل المبكر والحد من تكرار الجريمة، في ضوء الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية إسطنبول.

وتناول البرنامج أيضًا آليات التعامل مع جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، مع عرض عدد من الإجراءات الحديثة في مجال التحقيق، من بينها استخدام الوسائط المرئية في بعض مراحل الاستجواب أو سماع الأقوال، على نحو يراعي طبيعة هذه الفئة من الضحايا، ويعزز كفاءة الإجراءات. كما شمل محاضرات متخصصة حول التحقيقات المرتبطة بالجرائم المنظمة، مع بيان الأساليب العملية المتبعة في مواجهتها وجمع أدلتها.

وخلال البرنامج، عرض أعضاء النيابة العامة المصرية قضية أبرزت أهم النصوص القانونية المصرية المنظمة للموضوعات محل البرنامج، بما يعكس رسوخ الإطار التشريعي الوطني واتساقه مع متطلبات الحماية الجنائية الحديثة. كما قدموا عرضًا لقضية أخرى جسدت تميز النيابة العامة المصرية في مباشرة التحقيقات، وكفاءة أعضائها في سرعة إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الجنائية الناجزة، ويؤكد قدرتهم على الموازنة بين دقة الإجراءات وسرعة التصرف فيها.

ويؤكد البرنامج حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب المقارنة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقيق والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة أعضائها في مواجهة الأنماط الحديثة من الجرائم والتحديات القانونية المستجدة.

النيابة العامة تدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

الإمارات : استهداف مبنى شركة اتصالات بالفجيرة والجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظايا بمدينة أبوظبي الصناعية

تحركات عاجلة بالإمارات في حادث سقوط شظايا بمدينة أبوظبي الصناعية

نيجيريا: تحرير 31 شخصا اختُطفوا خلال احتفالات عيد الفصح

نيجيريا: تحرير 31 شخصا اختُطفوا خلال احتفالات عيد الفصح

استشهاد خمسة أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوب بيروت

استشهاد خمسة أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوب بيروت

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد