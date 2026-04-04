الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل المدارس اجازة غداً الأحد ؟ .. توضيح عاجل من التعليم الآن

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

هل المدارس اجازة غداً ؟ .. سؤال يتم طرحه حاليا بشكل واسع من أولياء الأمور على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، حيث يروج البعض لأن غداً اجازة في المدارس بمناسبة أحد الشعانين ، بينما يروج البعض الآخر لأن المدارس اجازة غداً نظرا لتحويل الدراسة أونلاين يوم الأحد ترشيداً للإستهلاك .

هل المدارس اجازة غداً ؟

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار وأجابت على سؤال هل المدارس اجازة غداً ؟

حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بمنح طلاب المدارس أو المدرسين اجازة غداً الأحد ، نافية وجود أي اجازات رسمية او قرارات بتعطيل الدراسة  .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه في يوم أحد الشعانين كل عام تستمر الدراسة في المدارس بشكل طبيعي ، مع السماح بغياب الأخوة المسيحيين دون اعتبار هذا اليوم اجازة رسمية في الدولة .

هل المدارس اجازة غداً مع تحويل الدراسة “أونلاين” لترشيد الإستهلاك ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لن يتم تطبيق نظام “الدراسة أونلاين” في المدارس يوم الاحد من كل أسبوع ، مشددةً على انتظام الدراسة والتقييمات بشكل طبيعي حضورياً في جميع المدارس لجميع الطلاب حرصا على انتظام العملية التعليمية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن رئيس الوزراء وجه رسمياً بعدم تطبيق منظومة العمل عن بعد في المدارس ، وبناءا عليه فالعمل مستمر في المدارس كل يوم أحد كما هو بدون تغيير

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفعيل العمل " أونلاين" الأحد من كل أسبوع بداية من أول أبريل لمدة يوم واحد، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا استمرت الحرب وتداعياتها، فيمكن النظر فى زيادة يوم آخر، معقبا: “ القرار لا يطبق على المدارس أو الجامعات أو المصانع أو المستشفيات”.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

