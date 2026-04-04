عمرو أديب عن أسعار الكهرباء : نحن مستعدون لدفع قيمة الاستهلاك الفعلية

قال عمرو أديب، خلال تقديمه لبرنامجه، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت بياناً رسمياً حول الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء المنزلية والتجارية.

وأكد أديب في برنامجه الحكاية أن الشريحة السابعة من الاستهلاك المنزلي، والتي تشمل الاشتراكات التي تتجاوز 2000 كيلووات ساعة شهرياً، ستشهد زيادة تصل إلى 16%، في حين أن الشرائح الأقل استهلاكاً لم تتأثر وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين.

وأضاف أديب خلال تقديمه لبرنامجه الحكاية، أن الوزارة حرصت على تطبيق مبدأ العدالة في توزيع العبء، حيث تم استثناء معظم المواطنين من الزيادة، مع تخصيصها فقط للاستهلاك الأعلى. أما القطاع التجاري، فقد تم الإعلان عن زيادة موحدة بنسبة 20%، تشمل كافة الأنشطة التجارية من الأكشاك الصغيرة إلى المولات الكبرى.

وأكد الإعلامي، أهمية تحري الدقة في الفواتير، قائلاً: "نحن مستعدون لدفع قيمة الاستهلاك الفعلية، ولكن نريد أن تعكس الفاتورة الاستهلاك الحقيقي بدقة وعدل".

وأشار "أديب"، إلى أن الإجراءات تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ذوي الاستهلاك المنخفض، مع تحميل أصحاب الاستهلاك الأعلى نصيبهم من التكاليف، بما يعكس مبدأ المشاركة المجتمعية والاستدامة في استخدام الطاقة.