قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تكشف أرقامًا صادمة عن المعلومات الطبية المضللة.. ومصر تحقق إنجازًا تاريخيًا بالقضاء على «التراكوما»
الأزهر يوضح عيوب الأضحية.. ابتعد عنها عند الشراء
فيروس الإيبولا لم يصل مصر والإجراءات الوقائية مشددة بالمطارات.. فيديو
رئيس وزراء بريطانيا يحتفل بتتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم بحضور مدبولي
سفير مصر بفرنسا: الجمهورية الجديدة تمضي بثبات نحو مستقبل واعد
رئيس وزراء لبنان: لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة والتفاوض باب الحل لإنهاء الحرب
روسيا والصين توقعان 20 وثيقة تعاون جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
محام: القانون الجديد أبقى سن الحضانة للطفل حتى 15 عامًا مع حق الصغير في التخيير
اليوم.. الحكم على 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في قضية العمى الجماعي
4000 جنيه مكافآة لأعضاء غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
رئيس لجنة قانون الأحوال الشخصية: لا وسيلة لاكتشاف الزواج العرفي والأزهر يراجع القانون قبل إقراره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بجامعة القاهرة.. انعقاد مجلس كلية الصيدلة داخل مصنع إنتاج دوائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة القاهرة، على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية وربط العملية التعليمية والبحثية بالتطبيقات العملية الحديثة، شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا لمجلس كلية الصيدلة.

وعقد الاجتماع بمقر مجموعة المستقبل للصناعات الدوائية، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بعقد اجتماع رسمي لمجلس إحدى كليات جامعة القاهرة داخل أحد المصانع، تأكيدا لأهمية التكامل بين العمل الأكاديمي والصناعة، وترسيخًا لفلسفة الجامعة في نقل العملية التعليمية والبحثية إلى قلب مواقع الإنتاج والعمل.

صناعة الدواء إحدى الركائز الاستراتيجية للأمن القومي الصحي

حضر الاجتماع الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسن الشافعي عميد كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية وأعضاء مجلسها، إلى جانب الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل للصناعات الدوائية، والدكتور بيتر مكرم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلوبال نابي للأدوية، والدكتور محمد عادل سويلم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فياترس مصر.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن انعقاد مجلس كلية الصيدلة داخل أحد الصروح الصناعية الوطنية يمثل رسالة عملية تؤكد توجه جامعة القاهرة نحو تعميق الشراكة مع قطاع الصناعة، وربط البرامج الأكاديمية والبحثية باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يؤرخ لمرحلة جديدة في مسار التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، ويعكس إيمان الجامعة بأن التطوير الحقيقي للتعليم لا يتحقق إلا من خلال التكامل مع مؤسسات الإنتاج والصناعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التعاون بين كلية الصيدلة ومجموعة المستقبل للصناعات الدوائية يمثل نموذجًا عمليًا لربط الأكاديميا بالصناعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادرة «أستاذ لكل مصنع»، لافتًا إلى أن الصناعات الدوائية تعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن الصحي، وتحتاج إلى شراكة مستدامة بين الجامعات والمصانع ومراكز البحث العلمي.

ودعا الدكتور محمد سامي عبدالصادق، مختلف كليات الجامعة إلى تعزيز تعاونها مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، والتوسع في بناء الشراكات مع مؤسسات الأعمال، بما يسهم في تطوير البرامج الدراسية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية أصبح ضرورة حتمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن أساتذة كلية الصيدلة يمثلون النسبة الأكبر من علماء جامعة القاهرة المدرجين ضمن قائمة ستانفورد العالمية لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، بما يعكس تميز الكلية وقدرتها على دعم الصناعة الوطنية بالخبرات والكفاءات العلمية.

وأكد الدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة في مجالات التدريب والتوظيف والتنمية المجتمعية، موجهًا الدعوة لمجموعة المستقبل للصناعات الدوائية للمشاركة في ملتقيات التوظيف ومنصة "أثر" والقوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة في مختلف المحافظات.

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد حسن الشافعي عميد كلية الصيدلة، عن تقديره لدعم إدارة الجامعة المستمر للكلية وحرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الصناعية الرائدة، مؤكدًا أن الكلية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز دورها في خدمة المجتمع ودعم قطاع الصناعات الدوائية.

وخلال كلمته، رحب الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل للصناعات الدوائية، برئيس الجامعة والوفد المرافق، مؤكدًا أن صناعة الدواء تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للأمن القومي الصحي، لما لها من دور محوري في توفير العلاج الآمن والفعال، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية، مشيدًا بدور جامعة القاهرة في دعم التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين كلية الصيدلة ومجموعة المستقبل للصناعات الدوائية، والذي يستهدف تحويل التعليم إلى فرص عمل، وتحويل المعرفة إلى مهارات عملية، وتعظيم الأثر على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ برنامج تدريب ميداني متكامل لمدة ثلاثة أشهر لطلاب الكلية، والتعاون في برنامج ماجستير التصنيع الدوائي، وتفعيل مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، وتنظيم ورش عمل وملتقيات توظيف، إلى جانب دعم منصة «أثر».

وعقب الاجتماع، أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، يرافقه النواب وأعضاء مجلس كلية الصيدلة، جولة تفقدية داخل مصنع مجموعة المستقبل للصناعات الدوائية، شملت أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة في تصنيع المستحضرات الدوائية، ومنظومة الجودة والتطوير داخل المصنع، إلى جانب تفقد المصنع الجديد للمجموعة المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع.

جامعة القاهرة المؤسسات الصناعية الوطنية ربط العملية التعليمية مجلس كلية الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

جميله عوض

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ جميلة عوض عبر إنستجرام

عائشة بن احمد

بفستان أزرق.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام

بالصور

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد