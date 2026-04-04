عمرو أديب: الشريحة السابعة في الكهرباء هتزيد .. وأسعار العددات الكودية ارتفعت 28%

كشف الإعلامي عمرو أديب أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الكهرباء لبعض الشرائح ضمن خطة لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، مع الحفاظ على الشرائح الأقل استهلاكاً دون تغيير.

وأوضح "أديب" خلال برنامجه «الحكاية»، أن الشريحة السابعة، التي تشمل المنازل التي تمتلك أكثر من تكيفين، سترتفع أسعارها من 2.23 جنيه للكيلوواط ساعة إلى 2.58 جنيه. في المقابل، تظل الشريحة السادسة وما دونها ثابتة عند أسعارها الحالية، بما يضمن عدم تحميل الأسر الأقل استهلاكاً أعباء إضافية.

كما أشار الإعلامي، إلى أن العددات الكودية، التي يتم تركيبها في المناطق غير المقننة وتفرض رسومًا مقطوعة، شهدت زيادة بنسبة 28%، لتطال عدداً كبيراً من المنازل، وهو ما يعكس جهود الدولة في تنظيم وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء مع ضبط الإيرادات.

وأوضح أديب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للتكيف مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالمياً، موضحاً أن هذه القرارات ليست استثنائية، حيث تتخذ معظم الدول سياسات مماثلة لمواجهة ضغوط الطاقة. وذكر على سبيل المثال باكستان وتركيا، حيث اتخذت باكستان إجراءات تخفيفية للمواصلات العامة بعد رفع أسعار الوقود بنسبة كبيرة، بينما رفعت تركيا أسعار الكهرباء والغاز بشكل مباشر للتوازن المالي.

وأكد الإعلامي أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية لجميع المواطنين، مع الحد من أي تأثير محتمل لارتفاع الأسعار على الأسر الأقل استهلاكاً، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لمواجهة أي تحديات اقتصادية أو أزمات محتملة في الطاقة.