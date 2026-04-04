الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رابط فاتورة الكهرباء أبريل 2026 .. الاستعلام والدفع أونلاين

رابط فاتورة الكهرباء أبريل 2026.. الاستعلام والدفع أونلاين
رابط فاتورة الكهرباء أبريل 2026.. الاستعلام والدفع أونلاين
عبد الفتاح تركي

رابط فاتورة الكهرباء أبريل 2026 .. تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الآتية عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل 2026، في ظل حرص المواطنين على متابعة قيمة الاستهلاك الشهري وسداد الفواتير في المواعيد المحددة، خاصة مع توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقديم الخدمات الرقمية التي تسهل على المواطنين الوصول إلى بياناتهم دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات .

وتأتي هذه الخدمات في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة، حيث أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيًا عبر عدة وسائل، سواء من خلال الهاتف المحمول أو المنصات الرسمية، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين .

آخر موعد لدفع فاتورة الكهرباء 2025 قبل رفع العداد - صورة أرشيفية

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2026 من الموبايل

أتاحت وزارة الكهرباء عدة وسائل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026 باستخدام الهاتف المحمول، حيث يمكن للمواطنين التعرف على قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالخط الساخن، أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى تطبيق الكهرباء الذي يمكن تحميله بسهولة على الهواتف الذكية .

كما توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة التواصل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 01507501111، والتي تتيح للمواطنين طرح الاستفسارات المتعلقة بالفواتير أو الخدمات المختلفة، والحصول على الردود بشكل سريع ومباشر دون الحاجة إلى الانتظار .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2026 إلكترونيًا

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات الآتية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026 عبر الإنترنت، وذلك لجميع المشتركين في مختلف المحافظات .

في البداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم اختيار قسم الخدمات، وبعد ذلك الضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء المباشرة .

فاتورة الكهرباء

بعدها يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به، والتي تشمل الاسم والعنوان بالكامل والمحافظة التابع لها، بالإضافة إلى إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وكتابة رقم عداد الكهرباء المكون من 10 أرقام بشكل صحيح .

وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة الاستعلام، لتظهر قيمة استهلاك الفاتورة الخاصة بالشهر الجاري، ويمكن سدادها في أي وقت خلال الشهر سواء من خلال فروع شركات الكهرباء أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة .

كيفية دفع فاتورة الكهرباء أبريل 2026 أونلاين

توفر وزارة الكهرباء أكثر من وسيلة لسداد الفواتير إلكترونيًا، بما يسهل على المواطنين إتمام عملية الدفع دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار الشركات، ومن أبرز هذه الوسائل خدمة الدفع عبر فوري .

ولإتمام عملية الدفع، يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للكهرباء، ثم الضغط على خيار «دفع الفاتورة”، وتسجيل الدخول باستخدام البيانات الخاصة بالمستخدم، وبعد ذلك يتم إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام .

وفي الخطوة الآتية يتم اختيار الدفع من خلال خدمة «فوري”، ليتم إتمام العملية بسهولة، حيث تتيح هذه الطريقة سداد الفواتير بشكل آمن وسريع، مع إمكانية متابعة حالة الدفع إلكترونيًا .

كيفية سداد فاتورة الكهرباء

أهمية الخدمات الرقمية في قطاع الكهرباء

تسهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الكهرباء في تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث أصبح بإمكانهم الاستعلام عن الفواتير وسدادها في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية أو الحاجة للانتقال إلى الفروع .

كما تساعد هذه الخدمات في تقليل التكدس داخل مكاتب الكهرباء، وتحسين كفاءة الأداء، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في عرض بيانات الاستهلاك للمشتركين بشكل واضح ودقيق .

زيادة الإقبال على الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير

شهدت خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الآتية، خاصة مع سهولة استخدامها وتعدد وسائل الوصول إليها، وهو ما يعكس نجاح خطط التحول الرقمي في قطاع الكهرباء .

ويُتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في إنجاز الخدمات اليومية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية .

