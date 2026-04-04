عمرو أديب : فاتورة الكهرباء كبيرة بشكل مبالغ فيه

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية تحاول احتواء آثار الحرب على مدار الساعة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن مصر تضطر لتحريك أسعار بعض الخدمات أو المواد، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم رفع أسعار الكهرباء منذ فترة.

وتابع: «الدولة بتحاول إن اللي يشيل الشيلة هو الأقوى»، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة لم تشارك في الحرب لكنها تعاني منها، ولفت إلى أن مصر تواجه عدة تحديات بينها سعر العملة، حيث تحدثت تقارير عن أن الجنيه المصري الأكثر تضررًا من الحرب.

ودعا وزارة الكهرباء إلى تحري الدقة في الفاتورة، وقال: «أنا بقولها بكل أدب.. لم سمحتم نتحرى الدقة في الفاتورة لأن المصريين يشعرون بأن الفاتورة أصبحت مرتفعة».

ولفت إلى أن الفاتورة إذا كانت كبيرة لارتفاع سعر الخدمة فهو أمر مفهوم، لكن ما يثير استغرابًا أن تكون كبيرة بشكل مبالغ فيه، داعيًّا لأن تكون هناك عدالة في احتساب الخدمة.