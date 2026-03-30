الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
أسماء عبد الحفيظ

في الوقت الذي يشتكي فيه كثير من المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء، يغفل البعض عن سبب خفي قد يكون المسؤول الأول عن زيادة الاستهلاك دون مبرر واضح. 

المفاجأة أن هناك أجهزة داخل المنزل تستهلك الكهرباء حتى وهي “مقفولة”، فيما يُعرف علميًا باسم وضع الاستعداد Standby Mode، وهو ما يفسر ارتفاع الفاتورة بشكل غير متوقع.

ما هو الاستهلاك الخفي للكهرباء؟

الاستهلاك الخفي هو الطاقة التي تستهلكها الأجهزة الكهربائية وهي غير قيد الاستخدام الفعلي، لكنها ما زالت متصلة بمصدر الكهرباء. وتشير تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذا النوع من الاستهلاك قد يمثل نسبة تصل إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في بعض المنازل.

أجهزة تستهلك الكهرباء دون أن تشعر

قال المهندس محمد أحمد خبير الطاقة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قد تظن أن إطفاء الجهاز بالريموت أو زر التشغيل كافٍ، لكن الحقيقة غير ذلك. من أبرز الأجهزة التي تستهلك كهرباء في الخفاء:

التليفزيون: يظل في وضع الاستعداد لاستقبال الإشارة من الريموت
الرسيفر: من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة حتى وهو غير مستخدم
شواحن الموبايل: تستهلك كهرباء بمجرد توصيلها بالكهرباء
الميكروويف: خاصة إذا كان به شاشة رقمية مضاءة
أجهزة الكمبيوتر واللاب توب: تظل تسحب طاقة عند تركها موصولة

هذه الأجهزة تعمل بشكل جزئي في الخلفية، ما يؤدي إلى استنزاف الكهرباء على مدار اليوم دون ملاحظة.

لماذا يضاعف هذا السبب فاتورة الكهرباء؟

رغم أن استهلاك الجهاز الواحد قد يبدو بسيطًا، فإن تراكمه مع عدد كبير من الأجهزة وعلى مدار 24 ساعة يوميًا يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك الشهري.

فعلى سبيل المثال، ترك عدة أجهزة في وضع الاستعداد طوال اليوم قد يعادل تشغيل جهاز كبير لساعات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة.

كيف تكتشف وجود استهلاك خفي؟

هناك بعض المؤشرات التي تدل على وجود استهلاك غير طبيعي للكهرباء داخل منزلك، منها:

ارتفاع الفاتورة دون تغيير في نمط الاستخدام
سخونة بعض الشواحن أو الأجهزة رغم عدم استخدامها
وجود إضاءة مستمرة في الأجهزة حتى بعد إيقافها

في هذه الحالة، يجب مراجعة الأجهزة وفصل غير الضروري منها فورًا.

نصائح مهمة لتقليل الاستهلاك

لتجنب هذا الاستنزاف الصامت للكهرباء، ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة لكنها فعالة:

  • فصل الأجهزة من مصدر الكهرباء عند عدم استخدامها
  • استخدام مشترك كهربائي بزر فصل (Power Strip)
  • عدم ترك الشواحن في الفيشة بعد انتهاء الشحن
  • إطفاء الأجهزة بالكامل بدلًا من تركها على وضع الاستعداد
  • اختيار أجهزة موفرة للطاقة عند الشراء


عادة يومية توفر الكثير

من أسهل الطرق لتقليل فاتورة الكهرباء هي تخصيص دقيقة واحدة يوميًا قبل النوم لفصل الأجهزة غير الضرورية. هذه العادة البسيطة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في الاستهلاك الشهري دون أي مجهود.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

