ديني

6 قرارات عاجلة من المجلس الأعلى للأزهر لترشيد الكهرباء

عبد الرحمن محمد

أصدر المجلس الأعلى للأزهر منشوراً رسمياً عاماً موجهاً إلى كافة الإدارات والقطاعات التابعة له يتضمن حزمة من الإجراءات العاجلة والملزمة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وشددت الأمانة العامة للمجلس في تعليماتها على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، والتي شملت حظر تواجد العاملين بمقرات العمل عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، مع استثناء أفراد الأمن والمكلفين بنظام النوبتجيات فقط لضمان حماية المنشآت.

وتضمن المنشور حظراً تاماً لاستخدام السخانات الكهربائية وغلايات المياه وكافة الأجهزة التي تتسم بمعدلات استهلاك مرتفعة للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى التوجيه بخفض مستوى الإنارة في جميع المقرات والمكاتب التابعة للأزهر الشريف سواء كانت داخلية أو خارجية لتقليل الفاقد من الطاقة.

وألزم المجلس الأعلى للأزهر المسؤولين بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الأجهزة والمعدات فور انتهاء ساعات العمل اليومية وخلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، فضلاً عن فصل الكهرباء بشكل نهائي عن سخانات المياه المتواجدة داخل دورات المياه الخاصة بالمقرات الإدارية والمجمعات الأزهرية.

وطالب المجلس جميع المسؤولين والمديرين في مواقعهم المختلفة بالمتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لتنفيذ هذه الضوابط والقرارات بكل حزم، محذراً من أن أي تهاون في تطبيق إجراءات الترشيد سيعرض المسؤول المقصر للمساءلة القانونية والإدارية الفورية درءاً لإهدار الموارد العامة للدولة في ظل الظروف الحالية.

المجلس الأعلى للأزهر التيار الكهربائي ترشيد الاستهلاك السخانات الكهربائية غلايات المياه

