قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
عالم أزهري: فيديوهات حلاقة المرأة للرجال فتنة تخالف الشرع
لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
الزراعة: توقعات أمطار غزيرة خلال ساعات.. ونصائح للمزارعين بوقف الري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يسلط الضوء على الإعجاز القرآني في حديثه عن الزيتون

عبد الرحمن محمد

عقد الجامع الأزهر ، ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني الأسبوعي تحت عنوان: "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الزيتون" وذلك بحضور كل من: أ.د مصطفى براهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، وأ.د محمد سليمان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد ووكيل كلية القرآن الكريم بطنطا، ويدير الحوار الدكتور رضا عبد السلام، الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم.

في مستهل الملتقى، قال فضيلة الدكتور مصطفى إبراهيم إن الزيتون ورد ذكره في القرآن الكريم في مواضع متعددة، فجاء تلميحا في قوله تعالى: ﴿يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾، وجاء تصريحا في قوله سبحانه: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، كما تنوع وصفه في القرآن بين كونه نورا وشجرة مباركة، وهو ما يعكس دلالات بيانية وعلمية دقيقة؛ إذ يقول تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ﴾، فوصف القرآن الكريم زيت الزيتون بالدهن، وهو ما أثبته العلم الحديث بعد ذلك، كما أشار إلى كونه طعاما ينتفع به، كما أن منشئه الأول في طور سيناء، حيث عرفت زراعته قديما قبل أن تنتشر في سائر بقاع الأرض.


وأوضح فضيلة الدكتور مصطفى إبراهيم أن التجارب العلمية أثبتت أن لزيت الزيتون خصائص تجعله شديد الصفاء يكاد يضيء، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم قبل ذلك في قوله تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾، كما أن فوائده الطبية متعددة، إذ يسهم في الوقاية من عدد من الأمراض الخطيرة كأمراض السرطان، فضلا عن كونه علاج لأنواع مختلفة من الالتهابات، وهو ما أكدته الدراسات العلمية الحديثة.

من جانبه، أكد فضيلة الدكتور محمد سليمان أن القرآن الكريم أبرز وجوها من إعجاز الزيتون، أولها أن الله تعالى أقسم به في قوله سبحانه: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، وهو دليل على عظيم مكانته، إذ لا يقسم الله إلا بعظيم، كما وصفه بأنه شجرة مباركة في قوله تعالى: ﴿يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ وهي آية النور التي بين فيها الحق سبحانه أنه نور السماوات والأرض، وضرب مثلا لنوره بالمصباح الذي يوقد من شجرة الزيتون، في إشارة إلى الهداية التي يقذفها الله في قلوب المؤمنين، وجاء قوله تعالى: ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ دالا على تميز موقعها، حيث تتعرض لأشعة الشمس طوال النهار، مما ينعكس على صفاء زيتها، حتى قال سبحانه: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾، أي يضيء بذاته من شدة صفائه، فإذا مسته النار ازداد إشراقا، كما في قوله تعالى: ﴿نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ﴾. 
 

وأضاف فضيلته الدكتور محمد سليمان أن القرآن ذكر الزيتون أيضا في سياق الامتنان بنعم الله على عباده، فقال تعالى: ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ﴾، حيث لفتت الآية الكريمة الأنظار إلى مكانة الزيتون وفوائده قبل أن يكتشفها العلم الحديث بقرون، وهو ما يدعو إلى مزيد من التدبر في آيات الله واستلهام ما فيها من هدايات، وتسخير هذه النعم في عمارة الأرض وتحقيق النفع للإنسان، بما يعزز من قيمة الشكر العملي لله تعالى على ما أنعم به من خيرات.

يذكر أن ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني يعقد الأحد من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى إلى إبراز المعاني والأسرار العلمية الموجودة في القرآن الكريم، ويستضيف نخبة من العلماء والمتخصصين.

الجامع الأزهر ملتقى التفسير الإعجاز القرآني علوم القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

ترشيحاتنا

الزواج

هل للمرأة الأرملة ولي أمر في الزواج؟.. أمين الإفتاء يجيب

أذكار بعد صلاة العشاء

أذكار بعد صلاة العشاء.. ماذا أخبرنا النبي بعد انتهاء أداء الفريضة؟

الشيخ رمضان عبد المعز

كلمة واحدة تصلح حياتك.. رمضان عبدالمعز يكشف عنها

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد