مرصد الأزهر بيوم الأرض الفلسطيني: نصف قرن من الصمود في وجه التهويد

قال مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف في الذكرى الخمسين ليوم الأرض الفلسطيني: إن هذا اليوم يبرز كشاهد حيّ على عدالة النضال الفلسطيني في سبيل الدفاع عن الحقوق الأصيلة والأرض التاريخية.

وتابع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: ففي الثلاثين من مارس من كل عام، يجدد الفلسطينيون ارتباطهم الوثيق بهويتهم، مجسدين أسمى معاني الصمود في مواجهة سياسات الاحتلال الساعية لمصادرة الأراضي ومحو الذاكرة.

وتضرب جذور هذه الذكرى في عمق عام 1976، حين انتفض الفلسطينيون دفاعًا عن أرضهم المهددة بالاستيلاء، في هبةٍ وطنية سجلتها دماء الشهداء وتضحيات الجرحى، لتتحول تلك اللحظة الفارقة إلى رمزٍ للنضال المشروع.

وضمن هذا المنظور، يؤكد مرصد الأزهر أن يوم الأرض قد تجاوز إطاره الزمني كمناسبة تاريخية، ليغدو ميثاقًا ممتدًا بين الإنسان وأرضه التي تشكل جوهر كينونته. كما يعكس إحياء هذه الذكرى إصرارًا عابرًا للأجيال على التمسك بالحقوق، وصون التراث، وترسيخ قيم الثبات والصمود في وجه ممارسات الاحتلال الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.