مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل وفد جامعة الحكمة بغامبيا لبحث تعزيز التعاون

استقبلت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفد جامعة الحكمة بجمهورية غامبيا، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمؤسسات التعليمية الإفريقية، والاطلاع على الخدمات المتكاملة التي يقدمها للطلاب والطالبات الوافدين.

وضم الوفد كلًّا من الدكتور عثمان كمارا، رئيس جامعة الحكمة التابعة للاتحاد الإسلامي الغامبي، والدكتور كيمو سروا فاتي، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الغامبي، ومحمد الأمين توري، الأمين العام لاتحاد طلاب غامبيا في مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة نهلة الصعيدي جهود الأزهر الشريف في رعاية الطلاب الوافدين على المستويات العلمية والثقافية والمعيشية، مشيرة إلى الدور الذي يضطلع به مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، من بينها «أكاديمية مواهب وقدرات»، وبرامج التعليم عن بُعد إلى جانب الأنشطة التوعوية والثقافية، و«مدرسة الإمام الطيب» لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده.

وأكدت أن الأزهر الشريف يولي القارة الإفريقية اهتمامًا بالغًا، من خلال برامجه التعليمية والدعوية، وإيفاد القوافل الأزهرية، واستقبال آلاف الطلاب الأفارقة سنويًا للدراسة في مختلف التخصصات، بما يسهم في نشر المنهج الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الطلاب الوافدين، مشيدين بما لمسوه من اهتمام ورعاية، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي خلال الفترة المقبلة.