«خناقة معاكسة انتهت بروح »..غدًا استئناف المتهم بقتل شاب مدينة نصر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو كاولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم ب.م وذلك علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بجريمة قتل شاب بسبب معاكسه الفتيات بمدينة نصر، ومن المقرر نظر الأستئناف أمام محكمة جنايات المستأنفة المنعقدة بالتجمع الخامس.

وكانت قد قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات لطالب لاتهامه بقتل المجني عليه" ا.م " عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتيات فيما قضت ببراءة المتهم الثاني" م.م " في القضية.

وكشف أمر الإحالة في أن المتهمين "ب.م "و" م.م " في 28 يوليو 2025، بدائرة القسم تشاجرا مع المجني عليه بالطريق العام أثناء استقلالهما دراجة نارية.

وأوضح أمر الإحالة أن مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب معاكسة فتيات، وتطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، قبل أن يستل المتهم الأول سلاحًا أبيض مطواة قرن غزال كانت بحوزته، ويسدد طعنة نافذة للمجني عليه استقرت بالجانب الأيسر من الصدر، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.