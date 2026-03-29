رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
الإمام الأكبر يعود لممارسة مهام عمله بمشيخة الأزهر بعد تعافيه من الوعكة الصحية

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر
عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، إلى مشيخة الأزهر الشريف لممارسة مهام عمله.

جاء ذلك بعد تعافي شيخ الأزهر من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وقضاء فترة نقاهة في مسقط رأسه الأقصر.

في سياق متصل، كان الدكتور أحمد مصطفى، مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعلن أن “الإمام الأكبر يتعافى بعد انتهاء جرعات الأدوية التي قررها الأطباء له، وهو يتابع معنا العمل باستمرار والحمد لله”.

 وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصحة جيدة وقد تعافى من مرضه ويباشر عمله.

وقال الضويني، في تصريح له، إنه يعرض عليه يوميا تقارير لمراجعتها بنفسه، وهو الآن في فترة نقاهة وقريبا سيكون في مكتبه إن شاء الله.

الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه للرئيس على مبادرته الكريمة وحرصه الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمام الأكبر يتعافى وسيعود إلى عمله قريبا

وقال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأضاف شومان، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: “بارك الله في جموع المحبين ودعائهم”.

البابا تواضروس يطمئن على صحة شيخ الأزهر

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني مكالمة هاتفية، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اطمأن خلالها على صحة فضيلته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.

وأعرب قداسة البابا عن أمنياته لفضيلة الإمام بتمام الشفاء والتعافي في أقرب وقت.

من جهته، عبر فضيلته عن خالص شكره وامتنانه لقداسة البابا لسؤاله وحرصه على الاطمئنان على صحته.

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على شيخ الأزهر

وأجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته عقب الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا، معربًا عن خالص أمنياته له بالشفاء والتعافي.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف عن تقديره ومحبتِه للدكتور القس أندريه زكي، مشيدًا بهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح المحبة الحقيقية والمودة بين المصريين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

محمد صفا

استقالة دبلوماسي وادعاءات عن مخاوف من تصعيد نووي في إيران

الإمارات

الشارقة: هجوم إيراني استهدف شركة الثريا للاتصالات

إيران وامريكا

إيران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد