الأزهر يقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد وفق قرارات المحافظات بسبب سوء الطقس

أعلن الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة في جميع المعاهد الأزهرية من المحافظات المختصة بشأن حالة الطقس.

وقال الأزهر في بيان له، بناءً على توجيهات شيخ الأزهر، تلتزم جميع المعاهد الأزهرية بالقرارات الصادرة من المحافظات المختصة بشأن تعطيل الدراسة، وذلك وفقًا لحالة الطقس وسوء الأحوال الجوية المتوقعة في كل محافظة.

حفظ الله بلادنا من كل سوء وشر.

في سياق متصل، أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة ، على أن يكون تعطيل الدراسة لمدة يوم واحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح محافظ القليوبية ، أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في المدارس ، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وشركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.