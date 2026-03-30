غدا.. مؤتمر كلية التمريض بجامعة الأزهر يناقش الفجوة بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية بالتخصص

تنظم كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها العلمي الثالث غدا الثلاثاء الموافق ٣١ -٣ - ٢٠٢٦ بقاعة الفلك بمبنى المعامل المركزية بكلية العلوم بعنوان: «تخطي الفجوة بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية في مجالات التمريض».

وأوضحت عميدة الكلية رئيس المؤتمر الدكتورة آمال السباعي أن الهدف من عنوان المؤتمر الوصول إلى حلول لضمان رعاية تمريضية فعالة وآمنة للمرضى في القطاع الصحي خاصة وأن قطاع التمريض يعد الساعد الأيمن للجيش الأبيض.

وأكدت على أهمية استثمار البحث العلمي وتشجيع الممرضين على المشاركة في الدراسات البحثية واستخدام نتائج الأبحاث في ممارساتهم، لافتة إلى أهمية التعاون والتكامل بين التخصصات، وتعزيز التعاون بين الممرضين والمهنيين الصحيين الآخرين بما يساعد في تقديم رعاية منسقة وفعالة.

وأضافت عميدة الكلية أن فوائد تخطي الفجوة بين العلوم النظرية والتطبيقية من شأنها أن تقوم بتحسين نتائج الرعاية الصحية للمرضي وتقليل المضاعفات والوفيات، وزيادة ثقة الممرضين لتقديم رعاية عالية الجودة.

وأشارت «السباعي» إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليل تكاليف الرعاية الصحية؛ لأن الممارسة القائمة على الأدلة تساعد في تقليل تكاليف الرعاية الصحية عن طريق تقليل التدخلات غير الضرورية وتقليل المضاعفات.

ويقام المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة رئيس الجامعة الدكتور سلامة جمعة داود، وإشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام علي قطاع المستشفيات الدكتور محمود صديق، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتور مصطفى عبد الغني، وتنسيق وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتورة رشا البربري.