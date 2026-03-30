تنويه من دار الإفتاء المصرية بشأن خدماتها خلال العمل عن بُعد

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استمرار تقديم خدماتها الشرعية للجمهور، مع توضيح آليات التواصل المتاحة خلال فترة تطبيق نظام العمل عن بُعد، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الدار أنه يوم الأحد يمكن الحصول على الخدمات من خلال الاتصال الهاتفي، أو عبر البوابة الإلكترونية، وكذلك تطبيقات الهواتف الذكية، بينما تستمر جميع الخدمات من الإثنين إلى الخميس وفق المواعيد الرسمية المعتادة.

وبيّنت دار الإفتاء أن التواصل الهاتفي متاح داخل مصر عبر الرقم (107)، ومن خارجها عبر الرقم (0020225970400)، إلى جانب إمكانية إرسال الاستفسارات عبر الفاكس مع ضرورة ترك رقم الهاتف.

كما أكدت الدار أن خدماتها الإلكترونية متاحة على مدار 24 ساعة من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن إرسال الأسئلة الشرعية ومتابعة الردود بسهولة، بالإضافة إلى تطبيقها على الهواتف الذكية الذي يتيح استقبال الاستفسارات في أي وقت.

وشددت دار الإفتاء المصرية على حرصها الدائم على تسهيل سبل التواصل مع المواطنين، وتقديم الفتاوى والخدمات الشرعية بسرعة ويسر.