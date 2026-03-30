بعد تقليص مكاسبه أمس.. سعر الذهب مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين
المدارس تنفي إلغاء امتحانات شهر مارس اليوم ..تؤكد: الغياب ممنوع
اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من إيران باتجاه جنوب الأراضي المحتلة
ترامب يقر بخلافات مع مديرة الاستخبارات حول إيران ويؤكد: موقفها أكثر مرونة
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل
قلق دولي من دخول الحوثيين على خط المواجهة في حرب إيران وأمريكا
ديني

حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تغطية الرجل رأسه حال الإحرام خوفًا من البرد والمطر الشديد؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجب على الرجل كشف رأسه أثناء الإحرام، ويحرم عليه سترها وتغطيتها، فإن اضطر إلى ذلك واحتاج إليه لشدة برد، أو مرض أصابه في رأسه يحتاج معه إلى التغطية، فيجوز شرعًا سترها وتغطيتها، وتلزمه الفدية، وهي على التخيير: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

المراد بالإحرام للحج والعمرة وحكمه
وأوضحت أن المراد بالإحرام: نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة، أو التزام حُرُمات مخصوصة، والـمُحْرِم: هو مريد الإحرام المتلبس به، وهو ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام
إذا أحرم المكلَّف الرجل بالنُّسك فإنه يمنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، ومن هذه المحظورات: أن يسترَ المُحرمُ رأسه أو بعضه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس العمائم والبرانس للمحرم حال إحرامه.

والأصل في ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أخرجه الإمام البخاري.

فصرَّح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف بالنهي عن أن يلبس الرجل العمائم والبرانس، وما يستر الرأس أو جزءًا منه.

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ إحرام الرجل في رأسه، وأنه ممنوعٌ من تغطيته حال إحرامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ» أخرجه الإمامان: الدارقطني في "سننه" مرفوعًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار" موقوفًا، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

كما أن المحرم ممنوع من ارتداء شيء من المخيط الذي يصنع فيحيط بالجسد أو عضو من أعضائه فيستره.

حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر الشديد
الفقهاء وإن اتفقوا على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه حال إحرامه حتى يتحلل منه، إلَّا أنهم أجازوا له ذلك عند الضرورة والحاجة، فمن احتاج إلى تغطية رأسه لمرض أصابه أو بردٍ شديد لا يقوى على تحمله لكبر سن أو غيره جاز له تغطية رأسه، مع وجوب الفدية عليه، وهي على التخيير: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ويجوز إخراجُ القيمة في الإطعام.

والأصل في ذلك ما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ به زمنَ الحديبية، فقال: «قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ» أخرجه الإمام مسلم.

 ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

. قفزة كبيرة سعر الذهب

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

موعد صرف معاشات شهر أبريل2026

موعد صرف معاشات أبريل2026.. هل توجد زيادة جديدة؟

الزمالك

الكاف يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بشأن المشاركة فى أفريقيا

الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

محاولة اغتيال ترامب.. القوات الأمريكية تعترض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس

محاولة اغتيال ترامب.. اعتراض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس الأمريكي

محمد صلاح

يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية

فاطمة كشري

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تقلب الموازين.. التفاصيل الكاملة لتصميم هاتف Galaxy Z Fold Wide الجديد

سيارة

مواصفات أحدث سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بتكنولوجيا هجينة

هواوي ميت 80 برو

هواوي تتحدى المنافسين.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Mate 80 Pro

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد