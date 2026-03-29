قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى: تحسن تدريجي في حالة الطقس بأغلب المحافظات
8 ملايين متظاهر يخرجون إلى الشوارع ضد ترامب.. ماذا يحدث في أمريكا؟
دعاء الرزق الواسع في المطر.. ردده يكرمك الله من حيث لا تحتسب
تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري .. مصدر برابطة الأندية يكشف الأسباب الكاملة
بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات
مرصد الأزهر يحذر من “تعفن الدماغ” الرقمي ويدعو لترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي
مركز المعلومات يصدر العدد الأول من مجلة "آفاق الطاقة" المحكمة لدعم صانعي القرار
وزير الصحة : استحداث تكنولوجيا الروبوتات الجراحية وتدريب الأطقم الطبية عليها
بعد قرار غلق المدارس.. محافظ القاهرة يتفقد شوارع المحافظة لرفع تراكمات المياه
ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 72,278 شهيدا منذ بدء العدوان
شائعات أم حقيقة ؟ .. الأسرار الكاملة فى مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب البرازيل
رئيس النواب: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء المطر لتحقيق الأمنيات.. اغتنم هذه الكلمات ورددها الآن

شيماء جمال

دعاء المطر لتحقيق الأمنيات.. لا شك أن وقت نزول المطر من الأوقات التى يستجاب فيها الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر» أي: عند نزوله، لذلك ينبغى أن يغتنم المسلم هذا الوقت المبارك ةيردد هذه الأدعية ليحقق الله له ما يتمنى.

اللهم بعدد قطرات المطر أمطرنا فرحًا لا ينتهي وحقق أمنياتنا وأجعل لنا مع كل قطرة منه تفريجًا وسعادة ورزقًا وعافية واستجابة لكل دعوة أنت أعلم بها يا الله

(( اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بأذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفها كيف شئت)).

اللهم عوضني خيراً مما فقدت وأكتب لي خير مما تمنيت وارضني بقضائك

اللهُمَّ صَيبًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وقلبًا مُطمئِنًا، ودعوةً لا تُرَد

اللهــــــم كما تُحيي الأرض بمطرك أحي قلوبنا بفرجك وعافيتك.

ربــــــي كما غسلت الأرض بجمال المطر أمطر على كل مريض بالشفاء وعلى كل مهموم بالفرج وعلى كل ميت بالرحمة

يارب بكل ذره مطر اغسل ذنوبنا واغفر لأمواتنا وموتى المسلمين اجمعين

اللهم مع نزول المطر أنزل علينا راحة وسعادة وتوفيقا وتيسيرا

اللهم انا نسألك خيراً يشبه المطر وفرحةً تمحى كل حزن وفرجا لكل صابر وشفاءً لكل مريض واستجابةً لكل دعاء

دعاء المطر

اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة وبركة وسعة رزق

اللهم صيبا نافعا

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به). (اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا».

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

« مُطِرْنَا بفَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِه، اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا».

اللهم إن البرد خلق من خلقك يأتمر بأمرك، اللهم أبسط دفء رحمتك

على الفقراء والمساكين والمستضعفين

ومن لامأوى لهم من برد الشتاء

اللهم أنزل دفئك ورحمتك عليهم وارزقهم الأمن والأمان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء يارب العالمين

دعاء المطر مكتوب
(اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا)
(مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ)
(اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا).

(سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه)
(اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ)
(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ)

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به)
اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.
اللهم اجعله سقيا رحمة ولاسقيا عذاب

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين

اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا برحمتك ياأرحم الراحمين

اللهم كما برّدت أجواءنا بنسمات المطر الباردة برّد على قبور

الراحلين بنسماتٍ من الجنة انك على كل شىْ قدير يارب

اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة وبركة وسعة رزق

يارب بكل ذره مطر اغسل ذنوبنا واغفر لأمواتنا وموتى المسلمين اجمعين

الدعاء بعد المطر

ويسن أن يقول بعد المطر: «مُطرنا بفضل الله ورحمته»؛ لحديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه وفيه: «وأمَّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب».

ويعدّ وقت نزول المطر من أوقات فضل الله -سبحانه- ورحمته على عباده، وفيه توسعةٌ عليهم بالخير وأسبابه المختلفة، وهو كذلك مظنّةٌ لإجابة الدعاء، فقد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعًا أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر"، والمراد بالدعاء عند النداء؛ أي عند الأذان، أمّا تحت المطر فهو وقت نزول المطر وعند هطوله، فهذا الحديث ممّا يدلّ على أهميّة الدعاء في ذلك الوقت، كما يُستحبّ للمسلم عند نزول المطر أن يُعرّض نفسه له حتى يصيب بدنه بشيءٍ منه.

صورة أرشيفية

