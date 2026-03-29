دعاء الرزق الواسع في المطر.. ردده يكرمك الله من حيث لا تحتسب

دعاء الرزق الواسع ، يحرص الجميع عند نزول المطر على الدعاء وطلب ما يتمنوه من الله، ويعد نزول المطر في مصر والبلاد العربية بوجه خاص أحد بشائر الخير والسعادة والرغد ويستقبلها الجميع بفرحة كبيرة.

دعاء عند نزول المطر للرزق .. يعتبر المسلمون وقت نزول المطر فضل ورحمة ومنة من الله عز وجل على عباده، ولكن لم يرد عن رسول الله دعاء عند نزول المطر للرزق معين، ولكن يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء لأنه وقت إجابة دعاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: «اثنتان ما تردان الدعاء، عند النداء (الصلاة) وتحت المطر».

دعاء الرزق الواسع

اللهم أغثني وافتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.

يارب اسقينا رحمتك ولا تسقينا عذابك ولا هدمك ولا بلائك ولا غرقك.

اللهم صبيا نافعا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه.

اللهم اسقينا غيثا مريئا مغيثا نافعا.

دعاء الرزق الواسع في المطر

يارب أنت الغني ونحن الفقراء فأغنينا بحلالك عن حرامك واكتبنا من الصالحين.

اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يعقب الحسرة ويمنع الرزق ويرد الدعاء ويورث الندامة.

يارب اشرح لي صدري واكشف كربتي وارزقني

اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم صيبا هنيئا.

يارب ارزقني واسعدني وطهر قلبي وأجب دعوتي.



دعاء عند نزول المطر للرزق

رب إني أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن ترزقني وتفتح لي أبواب الخير والبركة.

اللهم إني أسالك يارب أن تنزل علي بركاتك وتفتح لي أبواب فضلك ورحمتك يا مجيب دعوة المضطرين.

يارب أعني وأنصرني وأرزقني واهدني.

اللهم اني أسالك ربي أن تجعلني من الشاكرين الصابرين الذاكرين المتطوعين.

يارب ثبت حجتي وتقبل توبتي وسدد لساني وأهد قلبي وارزقني الرزق الحلال.

ربي أجب دعوتي وافتح لي أبواب رزقك الكريم.

دعاء نزول المطر لقضاء الحاجات

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي)

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك)

دعاء عند نزول المطر مستجاب

اللهم صيبا نافعا ، اللهم إغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة وأغفر عنا ارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب.، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يارب.

وانصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا وأكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا.

