بيطري الوادي الجديد: تجهيز 14 مجزرا ونقطة ذبح مجانا للمواطنين خلال عيد الاضحي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، تجهيز 14 مجزرا ونقطة ذبيح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال الدكتور عصام الكومى مدير عام مديرية الطب البيطري، إنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوى، لافتًا إلى أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأعدت خطة بالتعاون والتنسيق مع جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بعدد من الإجراءات منها تجهيز المجازر والمرور عليها بصفة يومية لرفع كفاءتها، والتأكد من جاهزيتها للأعداد المتزايدة من المذبوحات.

وأكد أنه تم تجهيز 9 مجازر حكومية و5 نقاط ذبح موزعة على مراكز المحافظة، بعد موافقة المحافظ على فتح المجازر أمام المواطنين بالمجان، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الإدارات البيطرية، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالنظافة والتعقيم، لضمان تقديم خدمة آمنة ومجانية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تخصيص أكثر من 14 طبيبًا بيطريًا من مختلف التخصصات للعمل بالمجازر ونقاط الذبح طوال فترة العيد على مدار الساعة بنظام التناوب، مع تشكيل لجان تفتيش بيطرية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة لمتابعة الأسواق والمحال والمنافذ، وضبط أي مخالفات تتعلق بتداول اللحوم أو الذبح خارج المجازر.