غدا.. البحوث الإسلامية يعقد ندوة لطلاب جامعة الأزهر حول السلوكيات المرفوضة

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، غدًا الثلاثاء، ندوةً عِلميَّة بالتعاون مع كليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنين بالقاهرة، تحت عنوان: (سلوكيَّات مرفوضة يجب أن يبتعد عنها طالب العِلم).

يأتي ذلك في إطار الحرص على ترسيخ منظومة القِيَم الأصيلة لدى طلاب العِلم، وبيان ما ينبغي أن يتحلَّوا به من آداب وسلوكيَّات تعكس رسالة العِلم ومكانته، وذلك برعاية د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ود. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

ندوة علمية لطلاب جامعة الأزهر حول السلوكيات المرفوضة لطالب العلم

ومِنَ المقرَّر أن يحاضر في النَّدوة التي ستُعقد في قاعة (المهنَّد) بمقر الكليَّة، كلٌّ من د. جاد الرَّب أمين، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة، ود. رمضان حسَّان، عميد الكليَّة، ود. علي مهدي، أمين سر هيئة كبار العلماء.

وأكَّد د. محمد الجندي أنَّ هذه الندوات تأتي في سياق رؤية الأزهر الشريف الهادفة إلى بناء وعيٍ علميٍّ رصين لدى الطلاب، يقوم على الجمع بين التحصيل العِلمي والالتزام الأخلاقي، مشيرًا إلى أنَّ طالب العلم يجب أن يتحلَّى بالسلوك القويم الذي يعكس حقيقة انتمائه للعِلم ورسالة الأزهر الوسطيَّة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يمضي قُدمًا في تنفيذ خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة التي تستهدف بناء شخصية طالب العِلم بناءً متكاملًا، يجمع بين التمكُّن العِلمي والانضباط السلوكي، مشدِّدًا على أنَّ ترسيخ القيم والأخلاق ركيزة أساسيَّة في تكوين الطالب الأزهري، بما يؤهِّله للقيام بدوره في نشر المنهج الوسطي وخدمة المجتمع بكفاءةٍ ومسئوليَّة.