غدًا.. البحوث الإسلامية يستأنف برنامج “معين التراث” للطلاب الوافدين بالتعاون مع قطاع مدن البعوث

يستأنف مجمع البحوث الإسلامية بالتَّعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة، غدًا الاثنين، البرنامجَ العِلميَّ المتخصِّص (مَعِين التُّراث) للطُّلَّاب الوافدين، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، وإشراف أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ورئاسة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويُجسِّد هذا البرنامج -الذي تنظِّمه اللجنة العُليا للدَّعوة بالمجمع- رؤية الأزهر التَّجديديَّة التي تقوم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وإحياء التُّراث الإسلامي عبر منهجيَّة عصريَّة تُعزِّز من أدوات الفهم النَّقدي ومهارات التَّطبيق العملي، بما يحقِّق التَّوازن بين الضَّبط الأكاديمي والتَّيسير التَّربوي.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطُّلَّاب منهجيَّةً عِلميَّةً في قراءة النُّصوص التُّراثيَّة وفهمها، وتعزيز قدرتهم على التَّحليل النَّقدي والتمييز بين الثَّابت والمتغيِّر، إلى جانب إتقان المفاتيح الأساسيَّة لفهم كتب التُّراث، وتنمية ملَكة توظيف هذا التُّراث في معالجة القضايا المعاصرة؛ بما يضمن تكوين شخصيَّة عِلميَّة أصيلة ومنفتحة في الوقت نفْسِه.