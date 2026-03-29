الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأزهر يصدر قرارا مهما بشأن الدراسة في المعاهد بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية

شيماء جمال

نشرت صفحة الأزهر الشريف تنويها مهما، بشأن تعطيل الدراسة فى المعاهد الأزهرية وفقا لحالة الطقس.

وقالت عبر صفحتها الرسمية: "تنوية مهم.. بناءً على توجيهات شيخ الأزهر، تلتزم جميع المعاهد الأزهرية بالقرارات الصادرة من المحافظات المختصة بشأن تعطيل الدراسة، وذلك وفقًا لحالة الطقس وسوء الأحوال الجوية المتوقعة في كل محافظة.

واختتمت منشورها بالدعاء قائلة: “حفظ الله بلادنا من كل سوء وشر”.

تعطيل الدراسة

وفى سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بناء على قرار الدكتور  إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والحفاظ على مصلحتهم، على أن يتم متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات.

تعطيل الدراسة اليوم في مدارس محافظة الجيزة 

 

ومن جانبه .. أعلن أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة ، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

تعطيل الدراسة اليوم في مدارس محافظة القليوبية 

 

وعلى جانب آخر ، كان قد أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة ، على أن يكون تعطيل الدراسة لمدة يوم واحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح محافظ القليوبية ، أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في المدارس ، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وشركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.

