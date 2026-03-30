قافلة طبية مجانية لأهالي زهرة وصفط اللبن بالمنيا

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا، وبإشراف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا إستهدفت توقيع الكشف الطبي على 175 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي صفط اللبن وزهرة بمركز المنيا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على الإهتمام الذي توليه مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا بقيادة عبدالحميد الطحاوى لمختلف الطبقات الإجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

موضحًا ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 42حالة .

مشيرًا الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.